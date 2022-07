Un pêcheur stupéfait alors qu’un SHARK de 14 pieds nage jusqu’au bateau au large des côtes du Pays de Galles

UN PÊCHEUR a été stupéfait lorsqu’un énorme requin de 14 pieds a nagé jusqu’à son bateau au large de la côte galloise.

Alex Nel, 32 ans, a commencé à filmer sur son téléphone lorsqu’il a vu une nageoire traverser l’eau et se diriger vers son bateau.

Le pêcheur Alex Nel estime que le requin mesurait environ 14 pieds de long 1 crédit

Le pêcheur a déclaré que le requin ne faisait que quelques pieds de moins que son bateau 1 crédit

On peut l’entendre dire: “Qu’est-ce que c’est que ce bordel?” Avant d’ajouter: “C’est un putain de requin.”

Le producteur laitier Alex était en voyage de pêche au large de Strumble Head dans la baie de Cardigan, dans le Pembrokeshire, réputé pour sa riche vie marine, lorsqu’il a rencontré le poisson géant samedi.

Il a estimé que le requin était environ deux pieds plus court que le bateau de 16 pieds sur lequel il se trouvait.

Il a ensuite écrit en ligne : “Désolé pour la langue, j’ai été un peu surpris de voir un pèlerin nager avec désinvolture à la surface de la mer.”

Malgré la peur, on pense que le requin est un requin pèlerin inoffensif qui se nourrit de plancton et se trouve dans les eaux britanniques tout au long de l’été.

Le Wildlife Trust décrit l’espèce comme un “gentil géant” et dit qu’elle peut mesurer jusqu’à 12 mètres de long.

L’observation survient après qu’un énorme requin de 12 pieds a été repéré dans les eaux profondes de la cheville au large de Tenby, dans le Pembrokeshire, au début du mois.

Alex Brace était en mer avec un compagnon quand ils ont repéré la bête qui se cachait au large de la plage populaire.

Alex a déclaré: «Nous venions de rentrer et nous étions dans l’eau jusqu’aux chevilles lorsque nous l’avons repéré.

“Mon ami se tenait derrière moi et nous pouvions juste voir ces nageoires dans l’eau, et quelques secondes plus tard, nous avons réalisé que c’était un requin.

“Il était près de nous pendant deux ou trois bonnes minutes, puis il a commencé à se diriger vers Saundersfoot.”

Les requins pèlerins sont la deuxième plus grande espèce de poisson, après les requins baleines.

Le plus gros poisson mesuré a été capturé au Canada en 1851, pesant 16 tonnes et mesurant 12,27 m (40,3 pieds) de long.

Les spécimens de plus de 33 pieds sont rarement vus de nos jours car la surpêche a réduit leur nombre.

Les requins pèlerins ont d’énormes bouches de plus d’un mètre de large, avec des mâchoires qui s’ouvrent lorsqu’ils se nourrissent dans des eaux peu profondes près du rivage.

Les requins pèlerins font partie des 40 espèces de requins les plus fréquemment observées au Royaume-Uni.

C’est en partie parce qu’ils sont si grands et aussi parce qu’ils vont souvent près du rivage, presque jusqu’à la ligne de surf.

Ils suivent le plancton sur les courants marins, ce qui signifie qu’ils se nourrissent souvent à la surface.

Des images terrifiantes prises au large de Keem Bay sur l’île d’Achill dans le comté de Mayo montrent deux énormes requins traquant les eaux peu profondes d’une plage populaire.

Un autre a été surpris en train de nager dans la marina de Torquay, dans le Devon, faisant peur à un groupe d’apprentis surfeurs à pagaie.