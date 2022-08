Un pêcheur se fait tatouer une règle sur sa jambe pour mesurer le poisson qu’il attrape

Dans une rare démonstration de dévouement envers son travail, un pêcheur se fait tatouer une règle sur sa jambe afin qu’il puisse mesurer la taille du poisson qu’il attrape sur la longueur de sa jambe. Une vidéo à peu près la même devient virale sur TikTok, où le pêcheur est vu exhibant son tatouage et montrant comment il mesure un poisson par rapport aux marques. Le clip a généré un nombre considérable de vues en ligne, car de plus en plus de personnes le partagent.

L’anonyme ne dit rien dans le message et montre simplement comment fonctionne le tatouage. On peut le voir tirer sa culotte au-dessus pour une meilleure clarté du tatouage, qui va de sa cheville jusqu’à sa cuisse, dans sa jambe droite. La vidéo montre que le poisson, mesuré le long de la règle originale, mesurait 25,5 pouces de long.

La conception unique de l’échelle a suscité des observations intéressantes dans la section des commentaires. De nombreux utilisateurs ont souligné les sommets auxquels il avait porté sa passion pour la pêche et ont loué sa créativité, tandis que d’autres ont déclaré que ce n’était pas une bonne idée et qu’il pourrait regretter sa décision à l’avenir.

Un commentaire disait: «Bro a eu un gros poisson une fois et n’avait pas de règle sur lui; il ne commettra plus jamais cette erreur », et un autre utilisateur a écrit : « En tant que charpentier, je pense que c’est une excellente idée.

Certains d’entre eux ont partagé des anecdotes sur des tatouages ​​similaires qu’ils avaient déjà vus et ont écrit : “J’ai vu des gens qui fabriquent des vêtements se faire tatouer des règles sur les doigts et les poignets pour les aider à mesurer plus facilement.”

La plate-forme de contenu vidéo court propose des clips similaires sur les tatouages. Dans un cas similaire, une femme s’est fait tatouer en permanence ses taches de rousseur sur le visage.

