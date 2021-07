Un pêcheur russe capture une créature marine ressemblant à un extraterrestre et partage une photo terrifiante

Il y a des milliers de mystères à l’intérieur des eaux profondes de l’océan qui restent à découvrir. Parfois, les poissons et autres matériaux trouvés dans la mer ou l’océan surprennent tout le monde. Récemment, un pêcheur a trouvé un étrange poisson dans la mer de Barents, au large des côtes nord de la Russie. La mer de Barents s’ouvre sur l’océan Arctique.

Le pêcheur a également eu peur après avoir vu ce poisson. Il a rassemblé des centaines de fans sur les réseaux sociaux après avoir partagé des photos de sa dernière collection de créatures marines ressemblant à des extraterrestres qu’il a traînées des eaux profondes.

Roman Fedortsov (39 ans), qui travaille sur des chalutiers commerciaux, a attrapé le poisson et s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager sa nouvelle collection de l’étrange créature marine. Parfois, il doit pêcher jusqu’à 3 300 pieds sous la surface pour obtenir une bonne prise. Souvent, il rencontre des créatures des grands fonds assez bizarres – des poissons borgnes et des requins fantômes aux diables de mer barbus et à la baudroie. Il aime collectionner des créatures marines antiques, anciennes et grotesques qui sont extrêmement rares à trouver.

Récemment, un poisson très étrange s’est retrouvé piégé dans son filet. Il a pris de nombreuses photos de ce poisson et les a partagées sur les réseaux sociaux. Les images sont maintenant devenues virales.

Les yeux du poisson ressemblent à des boutons. Son corps est de couleurs noir et argent et sa bouche est très étrange. Le poisson extraterrestre a des dents comme celles d’un monstre. Chaque fois que le poisson était tourné vers l’arrière, une marque étrange apparaissait sur son estomac. Fedortsov l’a nommé Alien Fish.

Le pêcheur a jusqu’à présent attrapé plusieurs créatures à l’apparence bizarre que l’on trouve principalement dans les mers de Norvège et de Barents, dans le nord de la Russie.

Fedortsov a déclaré que les gens étaient très intéressés par les créatures marines et étaient toujours fascinés par ses découvertes marines. Selon lui, toutes sortes de poissons sont belles à leur manière. Il a dit qu’aucun poisson n’est « effrayant » ou « laid ». Il voyage également dans d’autres parties du monde, y compris l’océan Atlantique, au large de l’Afrique.

