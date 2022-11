Un pêcheur britannique attrape un poisson rouge de la taille d’un monstre surnommé ‘The Carrot’, l’appelle ‘pure chance’

Alors qu’il pêchait en France, un Britannique a attrapé une carpe de la taille d’un monstre surnommée “la carotte”, qui pesait près de 70 livres.

Andy Hackett, 42 ans, a fait la découverte en pêchant les lacs Bluewater en Champagne, en France. La carpe femelle de 20 ans pesait 67,5 livres.

La pêchée est prisée des pêcheurs en raison de sa coloration, car la plupart des carpes géantes sont pâles ou brunâtres, a rapporté USA Today.

“J’ai su que c’était un gros poisson quand il a pris mon appât et est allé d’un côté à l’autre et de haut en bas avec lui”, a déclaré Hackett au Daily Mail. “Puis il est venu à la surface à 30 ou 40 mètres, et j’ai vu qu’il était orange.”

“C’était génial de l’attraper, mais c’était aussi de la chance”, a-t-il ajouté.

Il a dit avoir passé 25 minutes à remonter le poisson.

Bluewater Lakes est une pêcherie de carpes de premier ordre, selon le journal. Il est si populaire que les clients doivent réserver longtemps à l’avance.

“The Carrot” a été relâché dans le lac. Une vidéo publiée par la pêcherie montre Hackett tenant le poisson géant avant de le remettre à l’eau.

Le poisson géant a été stocké il y a 15 ans “comme quelque chose de différent pour les pêcheurs à la ligne à essayer d’attraper”, a déclaré Jason Cowler, porte-parole de Bluewater Lakes, à FTW Outdoors.

“Ce n’est pas le plus grand résident du lac, mais de loin le plus remarquable”, a-t-il déclaré.

La carpe de couleur orange a été capturée environ neuf fois lors de la dernière saison de pêche, a déclaré Cowler. En février, elle a franchi la barre des 60 livres.

“J’ai toujours su que The Carrot était là-dedans, mais je n’aurais jamais pensé que je l’attraperais”, a déclaré Hackett.