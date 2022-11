Un pêcheur britannique attrape un énorme poisson rouge pesant 30 kg dans le lac français, le libère plus tard

Un pêcheur britannique se considère comme l’un des pêcheurs les plus chanceux après avoir réussi à attraper le plus gros poisson doré du monde. Selon un message Facebook partagé par le pêcheur, le spécimen massif, surnommé “La carotte” en raison de sa couleur vive, pèse environ 30 kg (67 lb 4 oz). Le poisson rare serait un hybride des espèces de carpe cuir et de carpe koï, comme le rapporte le Daily Mail. On estime que la carotte a environ 20 ans et a apparemment été mise dans un lac dans une pêcherie en France, propriété du britannique Jason Cowler. Cependant, le poisson insaisissable fait rarement une apparition hors de l’eau.

Le pêcheur Andy Hackett, qui a passé environ 25 minutes à essayer d’enrouler la carotte, était extrêmement heureux lorsqu’il a finalement pu l’attraper. L’homme de 42 ans a déclaré qu’il savait que le poisson rare se trouvait à l’intérieur du lac, mais qu’il n’aurait jamais pensé qu’il serait facile pour lui de le saisir. Comparé au plus gros goldish du monde, qui a été récupéré en 2019 par un résident du Minnesota aux États-Unis, Jason Fugate, The Carrot pèserait environ 30 livres de plus (environ 13 kg). En plus de cela, la découverte rare est également estimée à deux fois la taille d’une carpe koi orange vif de 30 livres, qui a été capturée par un Italien nommé Raphael Biagini, en 2010 dans le sud de la France.

Le pêcheur, qui est identifié comme étant un directeur d’entreprise et un résident de Kidderminster dans le Worcestershire, a mis la main sur le poisson rare des lacs Bluewater situés en Champagne, en France. Tout en parlant de la trouvaille rare, Hackett a qualifié la pure chance d’avoir pu attraper The Carrot. “J’ai su que c’était un gros poisson quand il a pris mon appât et est allé d’un côté à l’autre et de haut en bas avec lui. Puis il est venu à la surface à 30 ou 40 mètres et j’ai vu qu’il était orange. C’était génial de l’attraper, mais c’était aussi de la chance”, a-t-il déclaré au Daily Mail.

Dans une publication sur Facebook, on peut voir l’homme de 42 ans tenir le spécimen rare sur une photo avant de le relâcher dans le lac. Le directeur de la pêche, Jason Cowler, a déclaré que l’énorme poisson rouge est en excellente santé.

