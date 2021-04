Un PECHEUR a attrapé un requin de 10 pieds au large des Cornouailles après une heure de combat pour le ramener dans son bateau.

Kevin Finch, 30 ans, qui a commencé le sport pour lutter contre son anxiété, a accroché le poisson de 500 lb à seulement un demi-mile des plages de Cornouailles.

Kevin Finch s’est mis à la pêche pour faire face à son anxiété Crédit: BNPS

Le requin-taupe commun s’est écrasé alors que Kevin ramena l’énorme prise vers son bateau de 17 pieds de long.

Il mesurait 10 pieds de long et avait une circonférence de 8 pieds, ce qui lui donnait un poids calculé de 500 livres ou 35 pieds.

Le requin-taupe commun, parent du grand requin blanc, était l’un des plus gros requins jamais capturés dans les eaux britanniques.

Cela justifiait que Kevin doive faire deux voyages aller-retour de 12 heures de son domicile dans le Kent à Cornwall après avoir dû interrompre le premier en raison d’un moteur de bateau cassé.

Il est revenu trois jours plus tard avec deux amis et a attrapé le requin juste une heure après le succès du voyage en utilisant le maquereau comme appât.

Kevin a déclaré: « J’ai eu des épreuves et des tribulations la première fois. Tout s’est mal passé et tout me disait de ne pas y retourner.

« Mais je devais juste le faire.

«Les deux jours, je pêchais sur un récif à environ un demi-mile et à proximité de l’endroit où les gens surfent.

«Quand j’ai attrapé le requin, il a probablement fallu environ 300 mètres de ma ligne avant que je puisse même penser à le ramener.

«Quand je l’ai fait, c’était comme essayer de combattre un camion avec un bâton. Je me suis battu contre lui pendant une heure.

«C’était homme contre bête ou dans ce cas un homme mangeant du requin.

« Je l’ai vu remonter dans l’eau et j’ai dit » c’est un gros poisson « .

«Quand je l’ai mis sur le côté du bateau, il se débattait avec ses grosses mâchoires.

«Je ne pouvais pas croire à ma chance. J’étais juste étonné par la suite et j’avais un énorme sentiment d’accomplissement.

« J’ai encore mal aux bras et au dos maintenant. »

Après avoir pris les mesures, Kevin a décroché le requin et l’a relâché dans la mer.

Le record officiel du plus gros requin-taupe commun capturé au Royaume-Uni s’élève à 507 lb. Il a été capturé en 1993 par le pêcheur écossais Chris Bennett au large des îles Orkney.

Les poissons enregistrés potentiels doivent être pesés à terre pour qu’ils soient considérés comme un record officiel par le British Records Fish Committee, ce qui signifie qu’ils doivent être tués.

La plupart des pêcheurs qui attrapent du gros gibier ne sont pas disposés à le faire et les amènent donc avec eux pour obtenir un poids calculé.

En 2012, Graeme Pullen et Wayne Comben pensaient avoir remporté le record non officiel du requin-taupe commun britannique avec un qui pesait 550 livres au large de Boscastle, en Cornouailles.

Avec les requins bleus et les requins renards, les requins-taupes communs – Lamna nasus en latin – sont originaires des eaux britanniques.

Ce sont de grands requins puissants mais ne sont pas considérés comme nocifs pour les humains car ils viennent rarement vers le rivage.

Kevin, de Chatham, dans le Kent, n’a commencé la pêche à la ligne qu’il y a un an pour l’aider à faire face à l’anxiété causée par l’abus de drogues.

Depuis lors, il a créé une chaîne YouTube appelée Angling and Anxiety pour aider et conseiller les gens de se lancer dans le sport pour les aider à lutter contre les problèmes de santé mentale.

Il a déclaré: « Je me suis tourné vers la pêche pour surmonter mes problèmes l’année dernière. Je pense que c’est une combinaison de la thérapie de relaxation et du sentiment d’accomplissement que vous obtenez par la suite. »

