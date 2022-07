Un pêcheur attrape un loup rare aux États-Unis et partage une vidéo

Après un crabe aux dents humaines et un rare homard bleu, Internet nous a une fois de plus tous surpris avec une autre prise rare. Cette fois, un pêcheur aux États-Unis fait beaucoup de bruit sur Internet après avoir attrapé un poisson-loup monstre. En déposant une vidéo sur son compte Instagram, le pêcheur du Maine Jacob Knowles peut être vu tenant le poisson géant. La vidéo commence par montrer le poisson allongé sur le sol du bateau et se déplaçant rapidement. Après qu’il ait commencé à grogner, Jacob le ramasse pour arrêter son mouvement et regarder la caméra de plus près.

Tout en publiant la vidéo intrigante sur son compte de médias sociaux, le pêcheur a écrit dans la légende : « Rencontrez mon chien ! et se terminait par les hashtags “monstres de l’océan, prise rare, poisson-loup, prise du jour”. La créature a un visage saillant avec des dents acérées, tandis que le reste du corps est comme n’importe quel autre poisson. Dès qu’il prend la créature aquatique dans ses mains, le poisson-loup essaie de mordre la main de Jacob. Le pêcheur semble avoir du mal à maintenir une bonne prise sur la créature. On peut entendre Jacob dire : « Il essaie de me mordre. Ils peuvent aussi mordre.

Tout en révélant qu’il s’agit davantage d’une créature prédatrice et en faisant allusion à la rareté d’un poisson-loup, Jacob a ajouté: «Il a tout tué dans le piège. Nous ne les recevons pas très souvent, ils sont protégés. Nous les laissons partir dès que nous les obtenons. Jacob lui a donné un homard à manger et a jeté le poisson-loup dans l’océan. Et pendant qu’il faisait cela, on peut entendre le pêcheur dire: “Je suppose que nous allons lui donner une collation vu qu’il a déjà tout tué.” Jacob a abaissé le poisson vers un homard mort et le poisson-loup s’est jeté dessus. Jacob a dit : « J’ai peur », et a esquivé la créature dans l’eau.

Pour ceux qui ne le savent pas, le poisson-loup de l’Atlantique est également connu sous le nom de loup de mer, poisson-chat de l’Atlantique, poisson-chat de l’océan, poisson diable, anguille-loup, trame ou chat de mer. Il est compté parmi les meilleurs prédateurs, et peut aussi infliger une morsure très douloureuse. Ils peuvent mesurer jusqu’à 7 pieds de long et peser jusqu’à 50 livres. De plus, cette créature se nourrit principalement de petits poissons et crustacés.

