Un pêcheur américain attrape une rivière Fish, vieille de 100 ans, pesant plus de 108 kg

Maintenant, c’est un putain – un très vieux putain! Un esturgeon de 240 livres (108,8 kilogrammes) qui pourrait avoir plus de 100 ans a été capturé la semaine dernière dans la rivière Detroit par le US Fish and Wildlife Service. Le « vrai monstre de la rivière » mesurait près de 2,1 mètres de long, a déclaré l’agence vendredi sur Facebook, où la photo a été partagée plus de 24 000 fois en fin d’après-midi.

«Sur la base de sa circonférence et de sa taille, on suppose qu’il s’agit d’une femelle et qu’elle parcourt nos eaux depuis plus de 100 ans. Elle a été rapidement relâchée dans la rivière »après avoir été pesée et mesurée, a déclaré le Fish and Wildlife Service.

La durée de vie typique est de 55 ans pour un esturgeon mâle et de 70 à 100 ans pour les femelles, selon le Département des ressources naturelles du Michigan.

Ce poisson a été capturé le 22 avril près de Grosse Ile, au sud de Detroit, alors qu’un équipage de trois personnes effectuait une étude annuelle sur l’esturgeon. Le goby rond congelé, une collation savoureuse pour un esturgeon, était utilisé comme appât sur une longue ligne qui était au fond de la rivière.

Il a fallu environ six minutes pour amener le poisson dans le bateau avec un filet.

«J’ai senti le poisson cogner sur la ligne. À mesure qu’il se rapprochait, il devenait de plus en plus gros », a déclaré Jason Fischer, qui était avec ses collègues biologistes Paige Wigren et Jennifer Johnson.

Wigren se souvient avoir pensé: «Oui, ça va être une très bonne histoire de poisson.»

«Elle était fatiguée et ne nous a pas beaucoup combattus», a déclaré Wigren. «Imaginez tout ce que les poissons ont vécu et vu.»

L’esturgeon jaune est répertorié comme une espèce menacée au Michigan. Les pêcheurs à la ligne peuvent en garder un par an, mais seulement si le poisson est d’une certaine taille et est pêché dans quelques eaux de l’État. Tous les esturgeons capturés dans la rivière Détroit doivent être relâchés.

