Un PDG de 45 ans pourrait avoir réduit son âge biologique de 5 ans grâce à une procédure de 2 millions de dollars : rapport

Bryan Johnson, un fondateur de la biotechnologie de 45 ans, espère remonter l’horloge de son corps de quelques décennies grâce à un programme qu’il a lancé, appelé Project Blueprint. (Avec l’aimable autorisation de Dustin Giallanza)

Bryan Johnson, un fondateur de la biotechnologie, vise à avoir le corps d’un jeune de 18 ans, a rapporté Bloomberg.

Lui et une équipe d’experts ont lancé un programme appelé Project Blueprint pour déverrouiller la clé du vieillissement.

Les résultats des tests montrent que Johnson a le cœur d’un homme de 37 ans, selon le rapport.

Bryan Johnson a 45 ans mais, selon un nouveau rapport, les résultats de ses tests montrent qu’il a le cœur d’un homme de 37 ans et les poumons d’un jeune adulte.

Johnson est un entrepreneur en biotechnologie qui espère déjouer le cours du vieillissement de la nature et avoir les organes et la santé d’un jeune de 18 ans en passant par un programme expérimental intense axé sur les données qu’il s’appelle Plan du projet.

Selon un récent Profil Bloomberg du PDGJohnson pourrait dépenser jusqu’à 2 millions de dollars pour son corps cette année et il y a de premiers aperçus qui montrent qu’il pourrait être sur la bonne voie pour déverrouiller le secret de l’inversion de l’âge.

Les résultats des tests des médecins suggèrent que Johnson a le cœur d’un homme de 37 ans, la peau d’un homme de 28 ans et la capacité pulmonaire d’un homme de 18 ans, a rapporté Ashlee Vance de Bloomberg.

Le programme est dirigé par Oliver Zolman, un médecin de 29 ans qui se fait appeler le “médecin du rajeunissement”, et est soutenu par une équipe de plus de 30 experts de la santé, selon le rapport.

Bien qu’il en soit encore au stade expérimental et qu’il soit constamment modifié, le programme de santé consiste en un régime quotidien intense de suppléments soigneusement sélectionnés, de repas, d’exercices et d’une multitude de tests corporels.

Par exemple, les matinées de 05h00 de Johnson commencent par deux douzaines de suppléments pour toutes sortes de prétendus bienfaits pour la santé : lycopène, metformine, curcuma, zinc et, pour la santé du cerveau, une petite dose de lithium, entre autres.

Ses repas, un mélange d’aliments solides et mous, sont végétaliens et limités à 1 977 calories par jour. Il fait de l’exercice quotidiennement, avec trois entraînements de haute intensité par semaine, et passe des tests sanguins, des IRM et des coloscopies chaque mois, a rapporté Bloomberg.

“Ce que je fais peut sembler extrême, mais j’essaie de prouver que l’automutilation et la décomposition ne sont pas inévitables”, a déclaré Johnson au point de vente.

Tous ses efforts en 2021 ont représenté ce que Johnson prétend être un record mondial d’inversion épigénétique de l’âge de 5,1 ans.

Dans certains aspects de sa santé, il a montré des signes d’âge encore plus jeunes. Les médecins disent qu’il a l’inflammation des gencives d’un jeune de 17 ans, et un appareil qui suit le taux d’érections nocturnes de Johnson ressemble à celui d’un adolescent, a rapporté Bloomberg.

Johnson espère également encourager les autres à suivre son programme axé sur les données et la médecine en transformant sa poursuite incessante de la jeunesse en une compétition.

Récemment, il a lancé un site Web appelé Jeux olympiques de rajeunissementqui affiche un “classement épigénétique”, classant les 1 750 personnes dans le monde qui se battent contre Father Time.

Johnson occupe actuellement la première place.