Un PDG basé aux États-Unis, qui verse un salaire minimum de Rs 63 Lakh aux employés, crée de l’agitation sur Internet

Le PDG basé aux États-Unis paie plus de Rs 63 lakh comme salaire minimum annuel, appelle les autres entreprises à payer un «salaire équitable» à ses employés

Un PDG basé aux États-Unis a fait beaucoup de bruit sur Internet après avoir révélé le salaire minimum annuel qu’il verse à son personnel et a exhorté les autres entreprises à intervenir et à payer équitablement. PDG de Seattle’s Gravity Payments, Dan Price a commencé à faire la une des journaux après avoir révélé dans un tweet qu’il versait à son personnel un salaire minimum de 80 000 $ par an, ce qui équivaut à ₹ 63,5 lakh. Eh bien, ça ne s’arrête pas là. De plus, le PDG a affirmé qu’il avait également autorisé le travail à distance et flexible. Et tout en informant sur les congés, il a ajouté que l’entreprise propose également des congés parentaux pour tout son personnel.

Les politiques, qui n’apparaissent pas moins qu’un rêve, bourdonnent sur Internet. Appelant d’autres entreprises, Dan a demandé à tous de suivre ses traces et de “respecter” les employés en offrant une rémunération équitable. S’adressant à son compte Twitter officiel le 8 août, Dan a écrit : « Mon entreprise verse un salaire minimum de 80 000 $, permet aux gens de travailler où ils veulent, bénéficie de tous les avantages sociaux, d’un congé parental payé, etc. Poursuivant, Dan a ajouté que les gens ne veulent pas travailler n’est pas la réalité, mais il a affirmé qu’en réalité, ils ne souhaitent pas se contenter d’un salaire injuste. Il a ajouté: «Nous recevons plus de 300 candidats par emploi. “Personne ne veut travailler” est une sacrée façon de dire “les entreprises ne paieront pas un salaire équitable aux travailleurs et ne les traiteront pas avec respect”.

Mon entreprise paie un salaire minimum de 80 000 $, permet aux gens de travailler où ils veulent, bénéficie de tous les avantages sociaux, d’un congé parental payé, etc. Nous recevons plus de 300 candidatures par poste. “Personne ne veut travailler” est une sacrée façon de dire “les entreprises ne paieront pas un salaire équitable aux travailleurs et ne les traiteront pas avec respect”. – Dan Price (@DanPriceSeattle) 8 août 2022

Le PDG a posté la capture d’écran de son tweet sur Instagram, qui est devenu viral instantanément, les internautes l’ont salué pour ce geste. Un utilisateur a commenté : “L’année dernière, vous aviez un minimum de 70 000 ! C’est insensé que vous fassiez cela et la majorité des PDG crient pauvres et blâment tout sauf eux-mêmes. N’arrête pas d’être toi, Dan ! Les utilisateurs ont été tellement impressionnés par les politiques de son entreprise qu’en plus de s’interroger sur les postes vacants dans son entreprise, beaucoup voulaient même qu’il se présente à la présidence. Comme l’a commenté un autre utilisateur, “Pouvez-vous s’il vous plaît vous présenter à la présidence?” Quelques-uns ont même révélé que leur salaire n’était même pas la moitié de ce que Dan payait comme salaire minimum.

Comme l’a écrit un troisième utilisateur, “Je suis à peine payé un tiers de ce montant à mon travail. J’ai besoin d’un nouveau lieu de travail. Si jamais vous ouvrez une boutique ici en Colombie-Britannique, au Canada, je serai le premier à postuler. Pendant ce temps, Dan encourage même ses employés à maintenir un équilibre travail-vie personnelle. En laissant tomber une photo de lui-même lors d’une randonnée, Dan a tweeté: «J’étais un bourreau de travail. Ce n’était ni sain ni productif. Maintenant, je veux donner un meilleur exemple à mes employés avec un équilibre travail-vie personnelle, alors je poste mes randonnées. Tout le monde mérite du temps libre. Prenez le vôtre et aidez les autres à obtenir le leur.

J’étais un bourreau de travail. Ce n’était ni sain ni productif. Maintenant, je veux donner un meilleur exemple à mes employés avec la conciliation travail-vie personnelle donc je poste mes randonnées. Tout le monde mérite du temps libre. Prenez le vôtre et aidez les autres à obtenir le leur. pic.twitter.com/CAkPbQAxSi – Dan Price (@DanPriceSeattle) 10 août 2022

Le tweet « salaire équitable » de Dan a pris d’assaut Internet. Jusqu’à présent, il a recueilli plus de 138 000 likes et a été retweeté environ 20 000 fois.

