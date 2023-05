Un ‘PBGV’ remporte l’exposition canine de Westminster, une première pour la race

NEW YORK –

Ce Buddy Holly n’a plus à soupirer, « Ce sera le jour. »

Un petit basset griffon vendéen nommé en l’honneur de la légende du rock ‘n’ roll a remporté le prix du meilleur spectacle à l’exposition canine du Westminster Kennel Club mardi soir, une première pour la race de chasseurs de lapins. Buddy Holly a battu six autres finalistes pour remporter le prix d’exposition canine le plus prestigieux aux États-Unis.

« Je n’aurais jamais pensé qu’un PBGV ferait cela », a déclaré la gestionnaire et copropriétaire Janice Hayes. « Buddy Holly est l’incarnation d’un chien d’exposition. Rien ne le dérange. »

En effet, sa queue à bout blanc n’arrêtait pas de remuer pendant qu’il concourait dans le stade où se disputaient les meilleurs matchs du tournoi de tennis de l’US Open. Pas même lorsqu’il a posé pour d’innombrables photos après une victoire que Hayes a qualifiée de « si surréaliste ».

« Nous sommes si fiers de lui », a-t-elle déclaré.

Ses concurrents comprenaient Rummie, un Pékinois qui est arrivé deuxième après avoir tenté de remporter le troisième trophée en 11 ans pour sa race petite mais royale – et pour le manieur, propriétaire et éleveur David Fitzpatrick. Il a guidé Pekes Malachy et Wasabi vers les victoires de Westminster en 2012 et 2021, respectivement.

Rummie est « fidèle au type pékinois, beaucoup de portance, de présence – tout en un, ici », a-t-il déclaré lundi.

Winston le bouledogue français visait le titre après avoir été si proche l’année dernière. Un berger australien nommé Ribbon, un setter anglais appelé Cider, un schnauzer géant nommé Monty et un American Staffordshire terrier appelé Trouble faisaient également partie du peloton de prétendants.

Si Buddy Holly ressentait la pression, il ne la laissait pas paraître avant la finale. Au lieu de cela, il semblait plus préoccupé mardi en fin d’après-midi de jouer avec son peuple et de rejeter l’idée d’une sieste dans sa caisse.

« Il crie juste PBGV », a déclaré Hayes. « Ils sont juste très indépendants mais très charmants et tout simplement idiots. Leur but est de vous faire rire tous les jours. »

Originaires de France, les petits chiens sont les 154e races pures les plus répandues dans le pays, selon les récents classements de l’American Kennel Club. (Leur nom signifie « chien bas à poils durs de Vendée » et se prononce peh-TEE’ bah-SAY’ grihf-FAHN’ vahn-DAY’-ahn.)

Buddy Holly – ainsi nommé parce que « c’est un copain », a expliqué l’éleveur Gavin Robertson – a également vécu et concouru au Royaume-Uni, en Irlande et en Australie.

Environ 2 500 chiens de 210 races et variétés se disputaient le trophée. Parmi eux: la race bracco Italiano nouvellement éligible, remportée par un chien détenu en copropriété par la star de la musique country Tim McGraw.

Outre les finalistes choisis, il y avait aussi d’autres favoris des fans.

Il y avait le limier qui s’inclinait profondément devant un juge, le golden retriever acclamé par les nombreux fans de la race, et le pointeur allemand à poil court courageux qui a fait quelques sauts avant son tour autour du ring. Les spectateurs ont applaudi la dresseuse de 10 ans Audra Maes et son shiba inu, ainsi que l’éleveuse/propriétaire/manieuse Alexandria Mitchell et son chien d’Ibiza. Ils ont fait la première coupe du juge, une réalisation lors d’un salon où de nombreux exposants traitent les chiens des autres comme une carrière.

Le spectacle de Westminster, organisé cette année au Centre national de tennis USTA Billie Jean King, comprend également des compétitions d’obéissance et d’agilité ouvertes aux chiens de race mixte.

Et quelle était la prochaine étape pour Buddy Holly ? Une bonne nuit de sommeil, « à l’envers, rouler dans des oreillers », a déclaré Hayes.

« Il redevient juste un chien. »



——



La rédactrice d’Associated Press, Anna Furman, a contribué. La journaliste AP basée à New York, Jennifer Peltz, a couvert l’exposition canine de Westminster depuis 2013