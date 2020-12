Lorsque le vieux maître John Constable installa son chevalet en 1804 dans un village rural du Hampshire, il jugea le décor si inspirant qu’il le recréa à l’aquarelle.

Mais il y a maintenant des craintes que le paysage pittoresque qu’il a capturé dans son « Une vue sur Hursley » ne soit bientôt un peu différent – avec trois fermes solaires et 5000 nouvelles maisons construites.

Les propositions avancées plus tôt cette semaine par les développeurs verraient une ville entière construite dans le downland entre l’ancien village du Hampshire et la ville cathédrale voisine de Winchester.

Les plans pour le développement de «Royaldown» comprennent une nouvelle route d’accès, deux écoles primaires, une école secondaire, un parc-relais, un centre de santé – tous alimentés par les trois fermes solaires.

Cela a fait craindre qu’une zone avec une histoire unique, y compris la bataille du roi Alfred avec les Danois et le développement de l’avion de combat Spitfire, ne finisse par être « bétonnée ».

L’historien local Dave Key a déclaré que Hursley était une destination populaire pour un certain nombre des artistes les plus en vue d’Angleterre au 18e et au début du 19e siècle et qu’il n’était pas surprenant que l’agent de police devrait visiter.

« A View at Hursley » du vieux maître John Constable a été inspiré par la verdure vallonnée du pittoresque village du Hampshire

Une vue aérienne de Hursley avec le site marqué en rouge destiné à la construction éventuelle de 5000 nouvelles maisons dans la région

L’une des peintures de l’artiste de la majestueuse maison Hursley House est actuellement exposée au Victoria and Albert Museum, tandis qu’une autre se trouve au Clarke Art Institute dans le Massachusetts, aux États-Unis.

M. Key, a déclaré que le site proposé était l’une des «zones les plus historiques d’Angleterre».

Il a ajouté: « Le lopin de terre qu’ils envisagent de prendre est l’un de ces morceaux immaculés du Downland du Hampshire.

«Toute la région de Hursley a une histoire incroyable. Il a une histoire documentée visible à partir du 7ème siècle et une plus détaillée à partir du 12ème siècle.

«Ces plans détruiraient certains des villages et régions les plus historiques du Hampshire, sinon du pays.

Hursley House est un manoir du 18ème siècle utilisé par les ingénieurs développant le Spitfire pendant la Seconde Guerre mondiale.

David Killeen, président du conseil de la paroisse de Hursley, le conseiller du comté du Hampshire Jan Warwick et l’historien David Key sur le site

Une vue aérienne de Hursley House avec le village de Hursley contre le terrain dans lequel le site de développement proposé serait

Jan Warwick, conseiller du comté de Hampshire et résident de Hursley, observe un endroit possible où l’agent a fondé son art

L’art romantique britannique: la vie et l’époque de John Constable John Constable Né dans le Suffolk en 1776, John Constable est considéré comme l’un des plus grands artistes britanniques. Il est surtout connu pour ses peintures de paysages à Dedham Vale, la région dans laquelle il a grandi. Son tableau le plus célèbre, The Hay Wain, est maintenant exposé à la National Gallery. Le Hay Wain était l’une des six grandes toiles représentant la région autour de Flatford Mill dans le Suffolk. Une autre de la série, The Lock, est devenue l’une des peintures britanniques les plus chères jamais vendues lorsqu’elle a atteint 22,4 millions de livres aux enchères en 2012 Bien que ses travaux attirent maintenant des honoraires énormes, Constable n’a pas réussi financièrement dans la vie. Il a également eu du mal à être reconnu par ses pairs et n’a été élu à la Royal Academy qu’à l’âge de 52 ans. Il mourut en mars 1837, âgé de 60 ans, d’une insuffisance cardiaque apparente, et fut enterré avec sa femme. Ses enfants John et Charles sont également enterrés dans la tombe.

M. Key a déclaré que le bâtiment classé Grade II, qui offre une vue imprenable sur les South Downs, a mis en place des engagements pour empêcher la construction qui pourrait détruire la vue.

Il a poursuivi: « Le vaste downland qui va de Winchester à Hursley a été commenté par des écrivains et des artistes, des premiers écrivains de voyage comme Daniel Defoe à des personnages tels que John Constable, qui a peint trois vues de la maison.

« Les plans proposés incluent un certain nombre de fermes solaires massives bloquées, dont une sera construite sur une partie de ce magnifique downland préservé. »

Le conseiller du comté de Hampshire et résident de Hursley, Jan Warwick, a déclaré qu’il serait erroné de « faire de l’ombre » à l’histoire du village.

Elle a déclaré: « L’histoire remonte au roi Alfred combattant les Danois, le gendarme, puis à la Seconde Guerre mondiale et au développement du Spitfire.

«Il y a beaucoup d’importance historique dans ce domaine et il semble mal d’éclipser tout cela.

David Killeen, président du conseil de la paroisse de Hursley, est d’accord. Il a déclaré: «5 000 maisons nous feraient passer d’une zone rurale à une zone urbaine.

«Nous parlons ici d’un immense site vierge alors qu’à ma connaissance, il existe d’autres sites contaminés qui pourraient être développés en premier.

Le député conservateur de Winchester, Steve Brine, a fustigé la proposition qui, selon lui, serait « concrétisée sur de vastes pans de la campagne ».

Il a déclaré: « Le point primordial est qu’il n’y a aucune preuve que Winchester a besoin de 5 000 maisons avant même d’en arriver aux implications pour l’infrastructure et l’écologie.

«Ce que les habitants apprécient, c’est ce que nous appelons le paysage. C’est extrêmement précieux pour la qualité de vie et la santé mentale.

«Ces propositions verraient Hursley devenir rien de plus qu’une rangée de maisons, quelques pubs et quelques magasins qui se trouvent autour d’une route très fréquentée.

«Nous ne reconstruirons pas de façon plus verte et ne protégerons pas notre environnement en bétonnant sur de vastes étendues de la campagne du Hampshire.

Perchée au bord des South Downs, la campagne a été immortalisée par l’artiste du XIXe siècle aux aquarelles

Président du conseil paroissial de Hursley David Killeen à l’intérieur de la boutique communautaire et du bureau de poste où il travaille dans le village

Le site, qui appartient à un seul propriétaire foncier, n’est pas spécifiquement couvert par des désignations paysagères nationales, régionales ou locales.

Le gendarme a peint trois tableaux à Hursley House – l’un a depuis été perdu, mais les deux autres sont censés représenter des vues du domaine au nord et au sud.

La photo exposée au nord se tient au Clark Art Institute dans le Massachusetts, et c’est ce paysage qui risque de se perdre si la proposition de Royaldown va de l’avant.

La couleur de l’eau exposée au sud fait actuellement partie de la collection du Victoria and Albert Museum à Londres et est censée montrer la vue sur le Solent jusqu’à l’île de Wight.

M. Key, après avoir étudié les deux images, toutes deux peintes en 1804, a déclaré que même s’il était difficile d’en être complètement sûr, il était convaincu que l’image orientée au nord montrait le downland en danger.

En 1958, IBM a commencé à utiliser le manoir et ses terrains comme laboratoires de développement et l’étage inférieur de la maison abrite désormais le musée IBM Hursley.

James Turner, des promoteurs proposés du Lightwood Group, a déclaré: «Ce programme a été proposé car il existe une exigence permanente de livraison de nouvelles maisons dans le cadre du plan local.

«Royaldown est une nouvelle façon de bâtir une communauté, qui a été conçue en tenant compte du changement climatique et des besoins changeants du mode de vie des gens.

« Nous prévoyons de partager des informations plus détaillées dans les semaines à venir, qui éclaireront l’opinion des gens sur Royaldown et démontreront qu’il s’agit d’un programme communautaire pour la manière changeante dont les gens voudront vivre à l’avenir. »

Un porte-parole du conseil municipal de Winchester a déclaré: « La proposition de Royaldown a été soumise en tant que site pour l’évaluation stratégique de la disponibilité des logements et des terrains économiques (SHEELA) du conseil municipal de Winchester – un processus que nous sommes tenus d’entreprendre par le gouvernement.

«Une soumission au SHEELA ne signifie pas que le site sera ou devrait être développé et la proposition sur ce site est l’une des nombreuses que nous évaluons actuellement.

«Nous attendons des éclaircissements du gouvernement sur le nombre de nouveaux logements requis pour notre quartier et nous veillerons à ce que les sites les plus appropriés soient alloués pour le développement futur afin de répondre aux besoins de logement.