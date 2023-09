Un pays pour les vieillards : est-il temps d’imposer des limites de mandat à l’élite vieillissante américaine ?

Les hommes politiques américains restent en fonction bien au-delà de l’âge moyen de la retraite, ce qui soulève des questions sur leurs capacités mentales et physiques.

La semaine dernière, la candidate républicaine à la présidentielle Nikki Haley, dans une attaque astucieuse contre le président américain Joe Biden, 80 ans, et contre son principal adversaire, Donald Trump, 77 ans, a appelé à une limitation du mandat et à des tests de compétence mentale pour les politiciens de plus de 10 ans. 75, disant que «Ils doivent laisser la relève à une jeune génération.»

« Le peuple américain dit qu’il est temps de partir. S’ils approuvaient la limitation des mandats, le peuple américain le montrerait. » » a déclaré l’ancien ambassadeur de l’ONU, âgé de 51 ans, dans une interview sur Face the Nation de CBS. « Mais d’ici là, ils doivent savoir que, écoutez, nous apprécions votre service, mais il est temps de s’éloigner.

Les remarques de Haley interviennent quelques jours seulement après que le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, le plus ancien chef de parti au Sénat de tous les temps, se soit figé pour la deuxième fois en autant de mois lors d’une conférence de presse. Tout comme Joe Biden, le plus ancien président américain qui a toujours des agents à proximité pour le guider lorsqu’il s’aventure hors des sentiers battus, un assistant est rapidement venu à la rescousse de McConnell.

La tragi-comédie qui a suivi était presque aussi effrayante qu’un politicien incapable de trouver la sortie ou proférant des gaffes regrettables, comme c’est le point fort de Biden. McConnell ne pouvait comprendre les questions des journalistes qu’avec l’aide de son assistant, qui devait les répéter à haute voix à son oreille. Pourtant, le premier républicain n’a réussi à répondre qu’à une question sur trois, et de justesse, avant que la conférence de presse ne soit conclue à la hâte.

En savoir plus Biden « trop ​​vieux » pour être président efficace (sondage)

Le bureau de McConnell a expliqué que le sénateur de 81 ans « Je me suis senti momentanément étourdi et j’ai fait une pause pendant sa conférence de presse. »

Haley est l’une des rares personnalités politiques aux États-Unis à reconnaître ouvertement ce qui devient très difficile à ignorer : Capitol Hill, qui accueille 105 législateurs de plus de 70 ans, commence à ressembler à une maison de retraite financée par les contribuables. Selon les données du Pew Research Center, l’âge médian des législateurs de la Chambre des représentants est de 57,9 ans, tandis qu’au Sénat, l’âge médian est de 65,3 ans, ce qui en fait l’un des organes législatifs les plus anciens au monde. Pourtant, ni les démocrates ni les républicains, dont les favoris présidentiels sont tous deux longs dans les dents, ne sont en mesure d’exiger une limitation du nombre de mandats et des tests de capacités cognitives.

D’un point de vue historique, il est intéressant de noter que parmi les 46 hommes qui ont servi comme président des États-Unis depuis l’élection de George Washington le 30 avril 1789, il a fallu attendre Dwight D. Eisenhower, élu le 20 janvier 1953, pour que L’Amérique a eu son premier dirigeant de 70 ans dans le Bureau Ovale – et à peine. Eisenhower, qui a été élu pour la première fois à l’âge de 62 ans, a quitté ses fonctions à l’âge de 70 ans et 98 jours. Avec Joe Biden, 80 ans, et Donald Trump, 77 ans, l’Amérique a respectivement son premier et son deuxième dirigeant le plus âgé (on pourrait dire que les gens d’aujourd’hui vivent simplement plus longtemps ; pour contrer cela, il y a John Adams, le deuxième président américain, qui a vécu jusqu’à 90 ans) ; Thomas Jefferson, le troisième président américain, qui a vécu jusqu’à 83 ans ; James Madison, le quatrième président, qui a vécu jusqu’à 85 ans).

Dans une nouvelle enquête du Wall Street Journal, menée entre le 24 et le 30 août, 60 % des 1 500 personnes interrogées ont déclaré qu’elles ne pensaient pas que Joe Biden soit mentalement à la hauteur du poste de président, et 73 % ont déclaré qu’il était trop vieux pour ce poste. .

Cela soulève donc la question suivante : pourquoi tant de politiciens sont-ils déterminés à rester en fonction longtemps après l’âge moyen de la retraite ? Qu’est-ce qui pousse ces fonctionnaires à vouloir continuer à travailler jusqu’à soixante-dix, quatre-vingts et même quatre-vingt-dix ans, comme ce fut le cas du sénateur Strom Thurmond ? Le service public est-il vraiment si attrayant ? Après tout, de nombreux législateurs américains peuvent profiter de la tristement célèbre porte tournante qui existe entre Capitol Hill et K Street, un partenariat très discutable qui entraîne les législateurs vers des postes lucratifs dans le monde des affaires en tant que lobbyistes, consultants et stratèges à leur retraite. Ou peut-être que la réticence à se retirer des salles du Congrès est simplement due au désir d’avoir encore plus d’argent que ce que le monde de l’entreprise peut offrir ?

En savoir plus Un médecin fait le point sur les inquiétudes liées à la santé du sénateur américain

Même si les médias en parlent rarement, les fonctionnaires du Capitole – dont la moitié sont millionnaires – sont dans une position idéale pour s’enrichir grâce à leur accès à des informations privilégiées. Le scandale des délits d’initiés au Congrès en 2020 en a fourni un parfait exemple. Le 24 janvier 2020, le Sénat a tenu une réunion à huis clos pour informer les législateurs de l’épidémie de Covid-19 et de ses conséquences sur les États-Unis. Après la réunion, un certain nombre de membres du Sénat ont immédiatement commencé à abandonner leurs actions dans des sociétés qui finiraient par subir de graves pertes financières à la suite de la pandémie.

La sénatrice californienne Dianne Feinstein (actuellement âgée de 90 ans) a vendu des actions d’une valeur de plus de 6 millions de dollars dans Allogene Therapeutics ; Richard Burr, l’ancien président de la commission sénatoriale du renseignement, a vendu des actions dont la valeur est estimée entre 628 033 et 1,72 million de dollars ; Le sénateur républicain de l’Oklahoma, Jim Inhofe, alors âgé de 86 ans, a vendu des actions pour un montant d’environ 400 000 dollars. La découverte la plus choquante en matière de délit d’initié concerne peut-être la sénatrice Kelly Loeffler, qui, avec son mari Jeffrey Sprecher, président de la Bourse de New York, a effectué vingt-sept transactions pour vendre des actions d’une valeur comprise entre 1 275 000 et 3 100 000 dollars. Ils ont également acheté des actions de Citrix Systems, dont les bénéfices ont augmenté suite à l’épidémie de Covid-19. Bien que ces transactions constituent une violation flagrante de la loi STOCK, aucune accusation n’a été portée contre ces fonctionnaires et toutes les enquêtes sur cette affaire ont été discrètement balayées sous le tapis du Congrès, sans aucune explication.

Bien qu’il y ait certainement des hommes politiques, jeunes et vieux, qui profitent de leur poste à des fins personnelles, choisissant peut-être de rester en fonction bien au-delà de leur « date d’expiration », personne ne peut vraiment deviner combien. La réalité, cependant, est claire : le gain financier est un facteur de motivation pour maintenir les gens dans la boucle du pouvoir le plus longtemps possible. Mais la limitation des mandats est-elle la solution pour mettre fin à la vague de cupidité et de gérontocratie qui envahit Capitol Hill ? Personnellement, j’en doute.

En savoir plus Le plus haut républicain américain subit un nouvel « épisode de santé »

Le meilleur argument contre la limitation des mandats au Congrès est qu’elle est antidémocratique. Le Congrès a besoin de nouveaux visages qui ont accès au financement de campagne dont bénéficient désormais la plupart des titulaires – des titulaires, soit dit en passant, qui sont devenus le choix de confiance de divers sponsors corporatifs et des Super PACS au fil des ans. Dans de telles conditions, il est presque impossible pour de nouveaux concurrents de pénétrer dans le monde très exclusif de la politique américaine.

Comment équilibrer la balance ? Une possibilité serait d’imposer un âge obligatoire de départ à la retraite, disons 75 ans, tout en laissant les électeurs américains déterminer le nombre de mandats qu’un élu peut remplir jusque-là.

Tout en gardant à l’esprit qu’aucun remède n’est infaillible, rappelons les débats présidentiels de 1984 entre Ronald Reagan et Walter Mondale. Lorsque le modérateur a interrogé Reagan sur son âge, lui rappelant qu’il était déjà à cette époque le président le plus âgé de l’histoire, Reagan, 73 ans, a répondu : « Je veux que vous sachiez que je ne ferai pas non plus de l’âge un problème dans cette campagne. Je ne vais pas exploiter à des fins politiques la jeunesse et l’inexpérience de mon adversaire.» Reagan a ensuite été réélu de façon écrasante, restant président jusqu’à l’âge de 77 ans, tout en présidant ce que de nombreux commentateurs considèrent comme le deuxième mandat le plus réussi de l’histoire américaine. Le jeune candidat démocrate Walter Mondale aurait-il pu faire un meilleur travail ? C’est quelque chose que nous ne saurons jamais.