Un pays européen supprime les «dernières» restrictions de Covid-19

Le coronavirus ne sera plus classé comme maladie «socialement critique» au Danemark à partir du mois prochain

Le Danemark a annoncé qu’il supprimerait presque toutes les restrictions de Covid-19 car il ne considère plus le virus comme un « maladie socialement critique », près de deux ans après le début de la pandémie mondiale.

« Ce soir, on peut hausser les épaules et retrouver le sourire. Nous avons une très bonne nouvelle, nous pouvons désormais supprimer les dernières restrictions sur les coronavirus au Danemark », a déclaré mercredi la Première ministre danoise Mette Frederiksen, révélant que la majeure partie des restrictions seraient supprimées d’ici le 1er février. La seule mesure qui resterait en vigueur pour le moment est l’obligation de passer un test Covid-19 avant d’entrer au Danemark depuis l’étranger. .

Frederiksen a noté que même si « cela peut sembler étrange et paradoxal » que les restrictions seraient supprimées alors que le Danemark connaît ses taux d’infection les plus élevés à ce jour, elle a souligné la baisse du nombre de patients en soins intensifs, attribuant à la vaccination généralisée contre Covid-19 la rupture du lien entre le nombre d’hospitalisations et celui des infections .

Le ministre de la Santé, Magnus Heunicke, a déclaré qu’il y avait eu une « le découplage entre les infections et les patients en soins intensifs, et cela est principalement dû au grand attachement des Danois à la revaccination. »

« C’est la raison pour laquelle c’est sûr et la bonne chose à faire maintenant », il prétendait.

Heunicke a annoncé mardi que le Covid-19 ne serait plus considéré comme un « maladie socialement critique » à partir du 1er février.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Danemark a enregistré 3 635 décès depuis le début de la pandémie et près de 1,5 million de cas. Un nombre écrasant de cas ont été enregistrés au cours des deux derniers mois seulement, mais les décès dans le pays ont culminé en décembre 2020. Quelque 80 % des Danois ont été vaccinés avec deux doses du vaccin Covid-19, tandis que la moitié de la population a déjà a reçu une piqûre de rappel.