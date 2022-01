Un pays européen opte contre les piqûres de Covid pour les enfants

La Suède affirme que le bénéfice des injections de Covid-19 pour les moins de 12 ans est « actuellement faible »

L’Agence suédoise de santé publique a annoncé jeudi qu’elle avait choisi de ne pas suivre certains pays occidentaux en approuvant la vaccination contre le Covid-19 pour les enfants de 5 à 11 ans.

L’administration de vaccins dans ce groupe d’âge n’aurait pas d’effet majeur sur la propagation de Covid-19 et offrirait peu d’avantages médicaux aux enfants qui les reçoivent, a déclaré l’agence dans ses directives pour le prochain trimestre de printemps.

« Avec les connaissances dont nous disposons aujourd’hui, avec un faible risque de maladie grave pour les enfants, nous ne voyons aucun avantage clair à les vacciner », Britta Bjorkholm, responsable de l’agence, a déclaré aux journalistes. La décision peut être réexaminée si de nouvelles informations deviennent disponibles ou si une nouvelle variante du virus modifie l’analyse risque-récompense pour la vaccination des enfants.

La décision de la Suède est contraire à la tendance des pays à approuver la vaccination d’enfants de plus en plus jeunes, en particulier avec la variante Omicron de Covid-19 qui se propage rapidement. Des comtés comme l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne ont approuvé des piqûres pour les enfants dès l’âge de 5 ans. Aux États-Unis, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré mercredi aux journalistes qu’il s’attend à ce que les régimes à trois doses soient finalement approuvés pour les enfants. dès l’âge de 6 mois.

Lire la suite Les pays de l’UE classés sur le danger de Covid

Les partisans de la vaccination des enfants ont fait valoir que même si les risques de maladie grave ou de décès par Covid-19 sont relativement faibles chez les jeunes, ils peuvent propager le virus à des segments plus vulnérables de la population. Les responsables suédois de la santé, cependant, soutiennent que la vaccination des jeunes enfants n’entraînerait aucun grand avantage, ni pour eux ni pour les personnes qui les entourent.

« Une vaccination générale à partir de 5 ans ne devrait pas non plus avoir d’effet majeur sur la propagation de l’infection à l’heure actuelle, ni dans le groupe d’enfants âgés de 5 à 11 ans ni parmi d’autres groupes de la population », a déclaré l’Agence de la santé publique.

La Suède était l’un des rares pays à avoir opté contre un verrouillage à grande échelle au plus fort de la pandémie de Covid-19.