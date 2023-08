Un pays européen légifère pour une parentalité « non violente »

La Suisse cherche à modifier son code civil pour interdire la maltraitance physique et psychologique des enfants

Le Conseil fédéral suisse a annoncé son intention d’introduire le principe de « Parentalité non violente » dans le code civil du pays. Comme l’a rapporté mercredi l’agence de presse Swissinfo, le conseil des ministres a lancé une consultation publique sur les amendements correspondants visant à interdire toute forme de violence, tant physique que verbale, contre les enfants.

Actuellement, la violence parentale est déjà interdite par le code pénal suisse et chacun, y compris les enseignants, le personnel des crèches et des activités périscolaires, est tenu de signaler aux autorités tout cas de violence présumée contre des enfants.

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider souhaite cependant aller plus loin en inscrivant le principe d’une éducation non violente des enfants dans le code civil du pays. Elle a indiqué que son ministère prépare déjà les amendements pertinents, qui visent à garantir que les parents élèvent leurs enfants. « sans appliquer de châtiments corporels ou d’autres formes de violence dégradante. »

La notion de « punition physique » comme indiqué dans la législation proposée par Baume-Schneider, cela inclut à la fois les impacts physiques légers et durs. Dans une note explicative jointe au projet de loi, toute sorte de gifles ou de secousses est considérée comme une punition légère, tandis que frapper avec des objets comme des ceintures et des bâtons, des brûlures et des coups de pied sont considérés comme des formes graves de violence.

Parallèlement, les exemples de violence psychologique comprennent les menaces, les insultes, l’humiliation, le mépris et l’intimidation, ainsi que la négligence, l’ostracisme et l’isolement.

Dans le même temps, Nicole Hitz, chercheuse à l’Office fédéral de la justice, a déclaré à Swissinfo que l’introduction de telles dispositions dans le Code civil suisse n’a «rien à voir avec la volonté de l’État d’exercer un contrôle sur l’éducation ou de punir les violations». Au lieu de cela, les principes visent à fournir une « signal » aux parents et pour contribuer à garantir que les enfants ne subissent pas de violence à la maison.

Le Conseil fédéral propose également d’étendre et de renforcer les services de conseil existants pour les parents et les enfants, ainsi que de les rendre plus facilement accessibles aux familles suisses.

Cette décision a été saluée par Protection de l’enfance Suisse, dont la directrice Regula Bernhard Hug s’est dite ravie de la proposition, affirmant qu’elle « crée de la clarté et a un excellent effet de signal » comme de nombreux parents le sont actuellement « Je ne sais pas ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas. »

La période de débat public sur les modifications du Code civil se terminera le 23 novembre 2023. D’ici là, toutes les personnes, partis et organisations intéressés auront la possibilité d’exprimer leurs préoccupations ou d’autres commentaires sur la législation.