Un pays du Pacifique répond aux critiques de son accord avec la Chine

Les Îles Salomon ont accusé les États-Unis et l’Australie de s’ingérer dans les affaires de sécurité du pays

Le Premier ministre des Îles Salomon, Manasseh Sogavare, a rejeté les plaintes des États-Unis et de l’Australie concernant ses nouveaux liens de sécurité avec la Chine, affirmant que les alliés traditionnels n’avaient rien à craindre et devraient respecter la souveraineté de son pays.

Sogavare a fait ces commentaires lors d’un point de presse lundi, immédiatement après son retour à Honiara après sa visite à Pékin. Le Premier ministre a conclu son voyage après avoir rencontré le président Xi Jinping et d’autres dirigeants chinois, avec lesquels il a signé neuf accords et mémorandums. Les responsables américains et australiens ont appelé à une plus grande transparence concernant l’un de ces accords, un pacte de sécurité qui pourrait permettre le déploiement de la police chinoise pour aider à maintenir la loi et l’ordre sur les îles.

Sogavare, qui a rejeté les suggestions selon lesquelles les Salomon pourraient devenir une tête de pont du Pacifique Sud pour l’armée chinoise, a déclaré que les autres alliés ne devraient pas avoir peur de l’approfondissement des liens du pays avec la Chine. « Les îles Salomon n’ont pas d’ennemis, que des amis », a-t-il déclaré aux journalistes. « Notre défi est d’évoluer. L’amitié nous tend la main. Nous recherchons une coopération et des partenariats honnêtes avec tous les pays.

Les États-Unis et l’Australie sont « non-voisinage » en critiquant les plans de maintien de l’ordre de la nation insulaire, contrairement à leurs prétentions d’épouser un «Pacifique libre et ouvert», dit Sogavare. « Ce n’est rien d’autre qu’une ingérence d’États étrangers dans les affaires intérieures des Îles Salomon », il ajouta.

Les Salomon, une nation de près de 700 000 habitants s’étendant sur des centaines d’îles sur 11 000 milles carrés, ne comptent qu’environ 1 500 policiers et aucune armée. La police australienne a aidé à réprimer les émeutes antigouvernementales en 2021 et a dirigé une mission de sécurité régionale dans les îles pour lutter contre l’anarchie généralisée de 2003 à 2017. Sogavare, alors député de l’opposition, a critiqué la mission pour être dominée par l’Australie et saper la souveraineté de la nation.

L’Australie a également été le plus grand fournisseur d’aide étrangère des Salomon, donnant 40 millions de dollars australiens (27,3 millions de dollars) en 2022. Sogavare a déclaré que la Chine comblerait tout déficit budgétaire si l’Australie ou la Nouvelle-Zélande retenaient ou retardaient leur soutien.

Après que Sogavare ait pris la tête du gouvernement pour la quatrième fois en avril 2019, les Salomon ont retiré leur reconnaissance diplomatique à Taïwan en faveur de la Chine. Au cours de son voyage à Pékin, Sogavare a signé une déclaration conjointe soutenant les positions de la Chine sur Taiwan, Hong Kong, le Xinjiang et le Tibet, ainsi que sa critique du projet du Japon de rejeter de l’eau contaminée par le nucléaire dans l’océan Pacifique et d’une entreprise de sous-marins nucléaires entre les États-Unis, Australie et Royaume-Uni.

Les États-Unis, qui ont menacé de réévaluer l’aide aux Salomon lorsque la nation insulaire a changé d’allégeance à la Chine depuis Taïwan, ont récemment intensifié leurs efforts diplomatiques dans la région. Washington a ouvert une ambassade aux îles Salomon plus tôt cette année et a promis 810 millions de dollars d’aide nouvelle aux nations insulaires du Pacifique.

