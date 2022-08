Un pays du Pacifique interdit les navires de guerre américains

Les Îles Salomon n’autoriseront pas les navires militaires étrangers dans leurs ports jusqu’à ce que de nouvelles procédures de protocole soient adoptées

Les îles Salomon ont temporairement interdit aux navires de la marine américaine d’entrer dans leurs ports des mois après que le pays a signé un accord de sécurité et de coopération avec la Chine, a annoncé l’ambassade des États-Unis à Canberra, en Australie.

“Le 29 août, les États-Unis ont reçu une notification officielle du gouvernement des Îles Salomon concernant un moratoire sur toutes les visites navales, en attendant les mises à jour des procédures protocolaires.“, a déclaré l’ambassade.

Pendant ce temps, Manasseh Sogavare, Premier ministre de la nation du Pacifique, a demandé aux partenaires du pays de donner au gouvernement un peu de temps pour mettre en place une nouvelle procédure d’approbation des visites portuaires. Selon la déclaration du ministre, qui a été envoyée par courrier électronique à Reuters, une fois adoptées, les nouvelles règles “s’appliquera universellement à tous les navires de guerre en visite.”

Sa déclaration a poursuivi en disant que la nation avait «expériences malheureuses de navires de guerre étrangers entrant dans les eaux du pays au cours de l’année sans autorisation diplomatique accordée,» sans donner de précisions.

La suspension intervient après un incident survenu le 23 août, lorsqu’un navire des garde-côtes américains a demandé l’autorisation de s’arrêter et de faire le plein mais n’a reçu aucune réponse des autorités des îles Salomon. À l’époque, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, avait déclaré que Washington était «déçu de cette décision.”

En réponse, Sogavare a affirmé que le navire américain avait reçu l’autorisation d’accoster, mais quand cela a été accordé, le navire américain avait déjà quitté les eaux nationales, se dirigeant apparemment vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

En avril, les Îles Salomon ont signé un pacte de sécurité avec la Chine pour faire face aux menaces à la sécurité et garantir un environnement sûr pour les investissements. La décision, cependant, n’a pas plu à un certain nombre de pays occidentaux, les États-Unis affirmant que Washington était préoccupé par “le manque de transparence et le caractère non précisé» de l’accord. L’Australie, quant à elle, s’est dite préoccupée par le fait que le traité avait le «potentiel de saper la stabilité dans notre région.”