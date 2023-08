Un pays des Caraïbes va légaliser la marijuana religieuse

Les Bahamas visent également à décriminaliser la possession de cannabis et à autoriser son usage médical.

Le gouvernement des Bahamas a présenté plusieurs projets de loi visant à légaliser la marijuana à des fins religieuses et médicales et à décriminaliser la possession de petites quantités de drogue. Les législateurs espèrent que ces mesures augmenteront les recettes fiscales des îles.

Si les projets de loi sont approuvés, le gouvernement délivrera des licences pour la culture, le transport et la vente de marijuana à des fins religieuses ou médicales aux entreprises appartenant aux Bahamas, tandis que les licences pour la recherche, les tests et la fabrication du cannabis seront délivrées aux entreprises qui sont en au moins 30 % appartiennent à des Bahamas, a rapporté vendredi l’Associated Press.

La vente de marijuana à des fins récréatives serait toujours illégale, mais ceux qui en auraient moins de 30 grammes paieraient une amende de 250 $ et n’auraient pas de casier judiciaire. À l’heure actuelle, la possession peut être punie d’une amende pouvant aller jusqu’à 500 000 dollars ou d’une peine de 30 ans de prison.

Ceux qui consomment du cannabis à des fins spirituelles ne seront autorisés à le faire que dans les locaux d’une organisation religieuse agréée, a déclaré le procureur général Ryan Pinder aux journalistes lors d’une conférence de presse jeudi.

Si plus de 90 % des Bahaméens sont chrétiens, les îles abritent de petites communautés de rastafariens, dont le principal sacrement religieux est de fumer du cannabis.

En 2018, les dirigeants de 19 pays des Caraïbes, dont les Bahamas, la Barbade, Haïti, la Jamaïque et d’autres, ont convenu de « revoir le statut actuel de la marijuana en vue d’une reclassification. » Antigua et la Jamaïque ont depuis décriminalisé l’usage personnel de cette drogue, tandis que les îles Vierges américaines ont autorisé l’usage récréatif et religieux plus tôt cette année.

Pinder a déclaré aux journalistes que des audiences publiques sur les projets de loi auraient lieu en septembre et que la législation pourrait être approuvée avant l’année prochaine.