Un pays des Balkans rompt ses relations diplomatiques avec l’Iran

L’Albanie s’apprête à rompre ses relations en réponse à une cyberattaque présumée de Téhéran, a déclaré le Premier ministre du pays

L’Albanie a rompu ses relations diplomatiques avec l’Iran suite à une prétendue cyberattaque contre l’infrastructure numérique du pays, ordonnant à tout le personnel diplomatique de Téhéran de partir dans les 24 heures, a déclaré mercredi le Premier ministre albanais Edi Rama.

Dans une déclaration vidéo, Rama a noté que “cette réponse extrême est entièrement proportionnelle à la gravité et au risque de la cyberattaque” qui a récemment menacé les services publics et semé le chaos et l’insécurité dans ce pays des Balkans.

Le Premier ministre a poursuivi en disant que l’attaque, qui a eu lieu à la mi-juillet, “n’a pas atteint son objectif” avec des dégâts minimes. Cependant, selon lui, les forces de l’ordre de Tirana ont réussi à “établir sans l’ombre d’un doute” le coupable derrière la tentative de piratage.

“L’enquête approfondie nous a fourni des preuves irréfutables que la cyberattaque contre notre pays a été orchestrée et parrainée par la République islamique d’Iran”, Rama a déclaré, ajoutant qu’il s’agissait d’un effort concerté de quatre groupes, l’un d’entre eux ayant apparemment monté des attaques similaires contre Israël, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Jordanie, le Koweït et Chypre.

Les États-Unis ont également pesé, la porte-parole du Conseil de sécurité nationale Adrienne Watson déclarant que Washington “condamne fermement la cyberattaque de l’Iran” et soutient Tirana dans ses efforts pour tenir Téhéran responsable.

Lire la suite L’Iran saisit deux autres drones marins américains

Elle a également noté que des cyber-experts américains étaient impliqués dans l’enquête sur le piratage et a conclu que c’était l’Iran qui “a mené cette cyberattaque imprudente et irresponsable.”

Les tensions entre l’Albanie et l’Iran sont vives depuis un certain temps. En 2018, Tirana, citant des responsables américains, a accusé Téhéran de comploter “Attaques terroristes” dans le pays des Balkans, expulsant deux diplomates iraniens du pays, dont l’ambassadeur. À l’époque, l’Iran avait dénoncé cette décision, affirmant qu’elle était fondée sur “renseignement fabriqué” et pris sous la pression de Washington.

Pendant des années, l’Albanie a également été le foyer de l’Organisation Mujahedin-e-Khalq (MEK), un groupe de dissidents iraniens que Téhéran a accusé d’avoir tué plus de 12 000 civils et autorités iraniens depuis la révolution islamique de 1979.