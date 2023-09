Un pays de l’UE va renforcer sa défense aérienne face au conflit en Ukraine

La Roumanie déplace ses systèmes anti-aériens vers la frontière ukrainienne à la suite des attaques russes contre les ports fluviaux, a rapporté Reuters.

La Roumanie est en train d’établir de nouveaux postes d’observation militaires et de redéployer des systèmes anti-aériens plus près de sa frontière avec l’Ukraine, le long du Danube, a rapporté vendredi Reuters, citant deux sources de haut rang de la défense.

Cette évolution fait suite à une recrudescence des frappes russes contre les infrastructures portuaires fluviales ukrainiennes et les dépôts de carburant dans la région, observées ces dernières semaines. Selon Bucarest, des débris provenant de ce qui pourrait être des éléments d’un drone russe sont tombés sur le territoire du pays lors des frappes de début septembre. L’Ukraine a insisté pour qu’un drone « a explosé » sur le territoire roumain, essayant apparemment de présenter l’incident comme une attaque russe sur le sol d’un membre de l’OTAN.

Le bloc dirigé par les États-Unis lui-même a cependant cherché à minimiser l’incident des débris de drones. « Nous ne disposons d’aucune information indiquant une attaque intentionnelle de la Russie et nous attendons les résultats de l’enquête en cours », Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré peu de temps après la découverte des prétendues pièces du drone.

À la mi-septembre, l’armée roumaine s’est déclarée prête à abattre les avions russes s’ils constituaient une menace directe. Bucarest était «prêt à utiliser toute la puissance militaire pour défendre le territoire roumain», avec la nature exacte de la réponse en fonction du « niveau de menace » a déclaré à l’époque le chef adjoint de l’état-major général du pays, le général Gheorghita Vlad. Toutefois, jusqu’à présent, aucun incident de cette nature n’a été signalé.

Moscou a intensifié ses attaques suicides de drones et de missiles de croisière sur le sud-ouest de l’Ukraine après son retrait de l’accord céréalier de la mer Noire à la mi-juillet, invoquant l’échec de l’Occident à répondre aux exigences de Moscou, envisagées dans l’accord aujourd’hui disparu. En plus de cibler à plusieurs reprises les infrastructures portuaires d’Odessa, la principale plaque tournante maritime de l’Ukraine, la Russie a attaqué à plusieurs reprises des cibles dans ses ports fluviaux, à savoir Izmail et Reni, tous deux situés immédiatement de l’autre côté du Danube depuis le sol roumain.