Un pays de l’UE va construire une clôture à la frontière avec la Turquie – RT World News

La Grèce envisage de construire une nouvelle clôture de 140 km pour couvrir l’ensemble de sa frontière européenne avec la Turquie voisine afin de contenir les flux importants de migrants illégaux, a annoncé le ministre de la Protection des citoyens Takis Theodorikakos. La construction de la première travée de 35 km de la nouvelle clôture est sur le point de commencer “immédiatement,” a déclaré samedi le responsable au diffuseur SKAI.

“C’est une décision finale du gouvernement de créer une clôture de 140 kilomètres sur l’Evros [River]”, a déclaré Théodorikakos.

La Grèce et la Turquie partagent une frontière commune d’environ 200 km en Europe qui longe principalement la rivière Evros, mais il existe une bande de terre sèche entre les deux pays. La Grèce a déjà installé une barrière en béton et en fil de fer barbelé à plus de 40 km de la frontière, notamment le long de la travée près de la ville turque d’Edirne. La clôture a été érigée à l’origine en 2012 et a été prolongée en 2021.















La rivière Evros à elle seule ne s’est pas avérée être un obstacle suffisamment difficile pour les migrants illégaux, a noté Theodorikakos, la province éponyme restant un point chaud pour les traversées irrégulières. “A Evros, la police grecque, avec son déploiement, a empêché l’invasion illégale du pays par 256 000 immigrants illégaux”, le ministre a dit sans donner de délai pour cela “invasion.”

Au cours de l’année écoulée, l’UE a connu le plus haut niveau de migration illégale depuis la crise des migrants de 2015-2016. Selon les derniers chiffres de Frontex, l’agence frontalière du bloc, quelque 308 000 “entrées irrégulières” ont été détectés à travers les frontières extérieures de l’UE au cours des 11 premiers mois de 2022, ce qui représente une forte augmentation de 68 % par rapport à la même période en 2021. Les routes des Balkans occidentaux et de la Méditerranée centrale ont connu le trafic de migrants illégaux le plus important au cours de l’année écoulée, selon à Frontex.