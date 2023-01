Un pays de l’UE trace une ligne rouge pour les sanctions contre la Russie – News 24

Budapest s’opposerait à toute tentative de blocage de sa coopération nucléaire avec Moscou, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto.

La coopération avec la Russie dans le domaine de l’énergie nucléaire est essentielle pour la Hongrie, c’est pourquoi Budapest s’opposerait à toute proposition d’introduire des sanctions à son encontre, a promis le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto.

“Nous n’accepterons jamais une seule décision qui limiterait la coopération nucléaire avec la Russie, aussi petite soit-elle, car cela mettrait en danger notre sécurité énergétique nationale”, a-t-il ajouté. a déclaré lundi le chef de la diplomatie lors d’une conférence de presse à Bruxelles. Le responsable s’adressait aux médias après une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE.

Szijjarto a déclaré que le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba, qui a assisté virtuellement à l’événement, “a exigé que le secteur nucléaire russe soit sanctionné.” Certains États membres soutiennent l’idée, selon Szijjarto, mais la Hongrie ne l’accepterait pas.

La centrale nucléaire de Paks représente la moitié de l’électricité produite en Hongrie et couvre un tiers de sa demande intérieure, a rappelé le ministre. Si les sanctions anti-russes devaient bloquer les plans d’expansion de l’installation, l’approvisionnement énergétique du pays pour les prochaines décennies ne serait pas garanti, a-t-il ajouté.















La centrale, unique en son genre dans le pays, a été mise en service au début des années 1980 et utilise la technologie nucléaire soviétique. La Hongrie veut plus que doubler sa capacité avec deux nouveaux réacteurs construits par la Russie.

Szijjarto a déclaré avoir informé la Commission européenne de la position intransigeante de Budapest. Les mesures que l’organisme inclurait dans le 10e paquet de sanctions anti-russes doivent encore être partagées avec les gouvernements nationaux, peut-être dès la seconde moitié de cette semaine, a-t-il révélé.

La Hongrie espère que les nouvelles restrictions ne rendront pas l’UE “se précipiter plus loin dans l’impasse” a ajouté le ministre. Szijjarto a réitéré l’évaluation de son gouvernement selon laquelle les sanctions ont été un échec parce qu’elles n’ont pas réussi à arrêter le conflit en Ukraine et ont fait plus de mal à ceux qui les ont imposées qu’à la Russie.