Un pays de l’UE trace la ligne des avions de combat vers l’Ukraine – News 24

Malgré son soutien au don de chars Leopard à Kiev, le vice-chancelier allemand pense que les avions vont trop loin

Le vice-chancelier allemand Robert Habeck a mis en garde contre la fourniture d’avions de chasse à l’Ukraine, arguant que cette mesure serait “Probablement» franchir une ligne et risquer d’entraîner Berlin en conflit direct avec Moscou.

“Il y a une différence entre les chars de combat et les avions de chasse,», a-t-il déclaré mardi à un animateur de télévision.

Habeck était un fervent partisan de l’envoi de chars Leopard 2 de fabrication allemande à Kiev et a vu ses souhaits l’emporter sur ceux de l’ancienne ministre de la Défense Christine Lambrecht, qui a été remplacée par le propre choix de Habeck, Boris Pistorius. L’Allemagne a annoncé la semaine dernière qu’elle fournirait 14 chars Leopard 2 à Kiev. La Pologne en fournira 14 autres, l’Espagne entre quatre et six, et la Norvège jusqu’à huit et quelques pièces.















Cependant, même en incluant une promesse américaine de 31 chars M1 Abrams, les allocations actuelles répondent à peine à un tiers des demandes de l’Ukraine pour 300 nouveaux chars, et les machines ne devraient pas être livrées avant l’automne. L’ambassadeur de Russie en Allemagne, Sergey Nechaev, a condamné le don des Léopards par Berlin comme «très dangereux” et l’a prévenu “porte le conflit à un nouveau niveau de confrontation.”

Malgré les hésitations de Berlin à fournir à Kiev des avions de chasse, un conseiller du président ukrainien Vladimir Zelensky a affirmé mercredi que des pourparlers étaient déjà en cours pour fournir à leurs militaires «avion d’attaque.” L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a exhorté ses anciens collègues à débourser leurs avions de chasse “aussi vite que possible», alors même que les dirigeants britanniques actuels se sont joints à Habeck et au président américain Joe Biden pour dire non à la dernière demande de leur allié.