Un pays de l’UE s’excuse pour l’esclavage – médias

Les Pays-Bas devraient créer un «fonds de sensibilisation» de plusieurs millions dans le cadre de leur campagne de reconnaissance de l’histoire

Le gouvernement néerlandais prévoit de présenter des excuses officielles le mois prochain pour son histoire en tant que nation esclavagiste, a rapporté jeudi le site d’information RTL, citant des sources.



Selon le journal, le gouvernement a également l’intention de créer un “fonds de sensibilisation à l’esclavage” de 200 millions d’euros qui financera les projets pertinents et les programmes scolaires dédiés. 27 millions d’euros supplémentaires seront alloués pour créer un musée de l’esclavage, ont indiqué des sources de RTL.

La décision du gouvernement constituera une réponse officielle à un rapport publié l’an dernier par le Groupe de dialogue sur l’histoire de l’esclavage. La commission, qui a été mise en place par le ministère de l’Intérieur, a recommandé que le Premier ministre Mark Rutte reconnaisse et présente des excuses pour l’esclavage passé.

“D’une part, la reconnaissance donnera satisfaction à ceux qui ont souffert de l’esclavage, et d’autre part, elle favorisera une vision critique de l’histoire néerlandaise dans un sens plus large”, a déclaré le groupe à l’époque.



Les excuses officielles, qui ne sont pas attendues avant la mi-décembre, seraient soutenues par la plupart des députés et les principaux partis parlementaires ont déjà appelé le gouvernement à prendre position.

En juillet 2021, la maire d’Amsterdam, Femke Halsema, s’est officiellement excusée pour “la participation active” de la ville “dans le système commercial de l’esclavage colonial.”

Entre le XVIe et le XIXe siècle, les Pays-Bas ont maintenu des colonies dans les régions connues aujourd’hui sous le nom d’Indonésie, d’Afrique du Sud, de Curaçao et de Nouvelle-Guinée. Ce fut l’un des derniers pays à abolir l’esclavage, le faisant en 1863 dans sa principale colonie du Surinam en Amérique du Sud. 2023 marquera 150 ans depuis que les Pays-Bas ont libéré des dizaines de milliers d’esclaves là-bas et sur les îles néerlandaises des Caraïbes.

En septembre, lors d’une courte visite officielle au Surinam, le Premier ministre Rutte a déclaré que “le moment est venu” pour la reconnaissance de l’esclavage.