Un pays de l’UE s’excuse pour “crime contre l’humanité”

Le dirigeant néerlandais Mark Rutte a utilisé l’expression pour décrire le rôle historique des Pays-Bas dans la traite des esclaves

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a présenté des excuses officielles pour l’implication de son pays dans 250 ans d’esclavage, le qualifiant de “crime contre l’humanité” dans un discours à La Haye lundi.

“Aujourd’hui, au nom du gouvernement néerlandais, je présente mes excuses pour les actions passées de l’État néerlandais”, dit Rutte, déclarant que le passé “ne peut pas être effacé, seulement affronté.”



Il a noté que même si personne en vie aujourd’hui “ne porte aucune culpabilité personnelle” ou la responsabilité de l’esclavage, les Pays-Bas en tant qu’État sont toujours coupables d’avoir “encouragé et profité” à partir de cela.



“Les gens ont été marchandisés, exploités et échangés au nom de l’État néerlandais”, a-t-il poursuivi, ajoutant que l’esclavage avait causé “une grande souffrance, qui continue d’affecter la vie des gens maintenant… Et pour cela, au nom de l’État néerlandais, je m’excuse.”

Les remarques du Premier ministre interviennent au milieu d’un réexamen plus large du passé colonial des Pays-Bas après que le pays a mis en place un comité consultatif national à la suite du meurtre de George Floyd en 2020 aux États-Unis. Alors que Rutte a exclu les réparations, le gouvernement néerlandais devrait mettre en place un fonds éducatif de 200 millions d’euros (211 millions de dollars), ainsi que fournir quelque 27 millions d’euros pour un musée de l’esclavage.

Les Pays-Bas ont officiellement aboli l’esclavage en 1863. La traite des esclaves était considérée comme le moteur de l’économie et de la culture néerlandaises. “âge d’or.”

Avant le discours de Rutte, cependant, un certain nombre de militants ont exprimé leur mépris pour la façon dont le gouvernement néerlandais a décidé de présenter des excuses. Certains critiques ont affirmé que le processus était trop rapide et aurait dû être fait en consultation avec les groupes de descendants.

Certains soutiennent également que les excuses auraient dû venir du roi néerlandais Willem-Alexander et avoir été présentées dans l’ancienne colonie sud-américaine du Suriname le 1er juillet de l’année prochaine, qui marquera le 150e anniversaire de la fin définitive de l’esclavage là-bas.

Rutte a reconnu que choisir le bon moment pour l’annonce était un “affaire compliquée” et a noté que le gouvernement néerlandais envoyait des représentants pour prononcer des discours dans plusieurs anciennes colonies, notamment le Suriname et les îles des Caraïbes de Sint Maarten, Sint Eustatius, Curaçao, Saba, Aruba et Bonaire.