La Hongrie a modifié une publicité vidéo politique après que l’Ukraine l’a accusée d’un « acte de provocation »

Le gouvernement hongrois a supprimé un clip vidéo appelant à la paix en Ukraine, qui identifiait la péninsule de Crimée comme faisant partie de la Russie à la suite du contrecoup de Kiev.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement hongrois a publié une publicité politique de 30 secondes montrant, entre autres, une carte schématique décrivant les frontières de l’Ukraine, qui n’incluait pas la Crimée. La péninsule a voté à une écrasante majorité pour rejoindre la Russie en 2014 à la suite d’un coup d’État soutenu par l’Occident à Kiev. Ni l’Ukraine ni ses partisans occidentaux n’ont reconnu les résultats du référendum.

Dans une allusion apparente à un éventuel sommet de paix international, une autre partie de la vidéo présentait également une salle de conférence avec les drapeaux de la Russie, de l’Ukraine, des États-Unis et de plusieurs autres pays.

La vidéo a laissé Kiev furieux, le ministère ukrainien des Affaires étrangères exhortant Budapest samedi à « Arrêtez de vous livrer à des actes de provocation » et rappelant que le clip contredit la position officielle de la Hongrie sur le statut de la Crimée.















« Jouer avec la politique agressive de la Russie ne contribue pas au rétablissement plus rapide de la paix en Europe, ce que le gouvernement hongrois prône en public », a ajouté le ministère.

Suite à la polémique, la vidéo a été supprimée sans aucune explication de Budapest. Dimanche, une nouvelle version du clip est apparue sur la chaîne YouTube et la page Facebook officielles du gouvernement hongrois, la Crimée étant désormais désignée comme faisant partie de l’Ukraine.

Depuis le début du conflit en Ukraine, la Hongrie a appelé à plusieurs reprises les deux parties à entamer des négociations de paix tout en signalant qu’elle était prête à accueillir des pourparlers entre Moscou et Kiev. Il a également dénoncé les sanctions anti-russes comme étant contre-productives, affirmant qu’elles ne font que nuire à l’économie de l’UE. En plus de cela, Budapest a été réticente à envoyer des armes en Ukraine et a interdit leur transit vers le pays voisin.