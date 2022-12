La Hongrie veut poursuivre la paix entre Kiev et Moscou, a déclaré un haut responsable

La Hongrie ne s’alignera pas sur certains autres États de l’UE et ne fournira aucune formation aux forces ukrainiennes pendant le conflit avec la Russie, a déclaré Tamas Menczer, secrétaire d’État aux relations bilatérales. Il a ajouté que Budapest était favorable à une solution diplomatique au conflit.

« Dans certains pays européens, les soldats ukrainiens sont [being] qualifié. Ils ne le feront pas [be] en Hongrie,” Menczer a écrit sur Facebook lundi. « Nous disons non à cela. Nous voulons aller vers la paix, pas la guerre », il ajouta.

Cette déclaration intervient après que le Premier ministre hongrois Viktor Orban a insisté sur le fait que l’UE devrait “réévaluer” sanctions imposées à la Russie si le bloc veut traverser la crise énergétique persistante. Les responsables hongrois ont déclaré à plusieurs reprises dans le passé que Bruxelles devrait se concentrer sur la recherche d’une solution diplomatique au conflit plutôt que sur l’aide militaire à Kiev.

Lire la suite La Hongrie explique à l’UE pourquoi les sanctions anti-russes devraient être annulées

En octobre, l’UE a mis en place une mission d’assistance militaire à l’Ukraine (EUMAM Ukraine) pour former 15 000 soldats. Josep Borrell, le plus haut diplomate du bloc, a inspecté une base en Pologne la semaine dernière. “J’ai dit aux soldats ukrainiens : ‘Nous essayons de vous soutenir autant que nous le pouvons, aussi longtemps que vous en avez besoin'” Borrell a déclaré aux journalistes.

La Grande-Bretagne a organisé des cours de formation au combat distincts pour le personnel ukrainien. Selon le ministère britannique de la Défense, on leur apprenait à manier les armes occidentales, ainsi que la guerre urbaine et de tranchées et les premiers secours sur le champ de bataille.

Plus tôt, la Hongrie a également rompu les rangs avec de nombreux pays occidentaux en refusant d’envoyer des armes à l’Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto a déclaré en juillet que le conflit était “pas la guerre de Hongrie.”

Les responsables russes ont déclaré dans le passé que l’aide militaire à l’Ukraine ne faisait qu’exacerber le conflit. Le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a expliqué en septembre que la Russie était de facto “en guerre contre l’Occident collectif et l’OTAN”, ajoutant que les performances des forces armées ukrainiennes dépendent fortement des armes fournies par l’Occident.