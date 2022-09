Un pays de l’UE publie une mise à jour sur la ligne d’entrée des stars russes du hockey

Plusieurs joueurs russes doivent jouer en République tchèque dans le cadre de la série mondiale de la LNH

Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Jan Lipavsky, a averti que les joueurs de hockey sur glace russes pourraient encore être empêchés d’entrer dans le pays pour deux matchs de la LNH qui doivent avoir lieu à Prague le mois prochain.

Les équipes de la LNH, les Sharks de San Jose et les Predators de Nashville, doivent s’affronter dans la capitale tchèque les 7 et 8 octobre, dans le cadre des Séries mondiales 2022 de la LNH qui ouvriront la nouvelle saison.

Les deux équipes ont des stars russes sur leurs listes, avec Alexander Barabanov et Evgeny Svechnikov dans les livres à San Jose et les compatriotes Yakov Trenin et Egor Afanasyev chez les Predators.

Le gouvernement tchèque a déjà averti la LNH qu’il ne délivrerait pas de nouveaux visas aux joueurs russes dans le cadre des sanctions de voyage plus larges contre le pays.

Le ministre tchèque des Affaires étrangères Lipavsky a déclaré lundi que si les joueurs russes avaient des visas Schengen valides qui avaient été accordés précédemment, ils pourraient toujours entrer – bien que cette situation puisse changer.

« Il est vrai que les joueurs russes ne devraient pas obtenir de visas dans l’espace Schengen. S’ils ont déjà des visas valides, ils devraient être autorisés à entrer, mais compte tenu des négociations en cours, il peut encore y avoir des changements à ce sujet », Lipavsky a été cité comme disant par les médias nationaux.

Le directeur général de San Jose, Mike Grier, a déclaré la semaine dernière que si le contingent russe de son équipe était empêché de jouer à Prague, il pourrait boycotter les matchs.

“Nous sommes une équipe, donc, s’ils disent que certains gars ne peuvent pas passer, soit nous y allons tous, soit personne n’y va.” Grier a prévenu.

Le hockey est devenu un champ de bataille particulier pour les sanctions sportives anti-russes imposées par les nations européennes.

La République tchèque, la Lettonie, la Suède et la Finlande sont parmi les pays à déclarer que tous leurs citoyens qui jouent pour des équipes de la KHL (Ligue continentale de hockey) basée en Russie ne seront plus pris en compte pour la sélection de l’équipe nationale.

L’ancien gardien de but tchèque légendaire Dominik Hasek a déjà demandé à la LNH de suspendre tous ses joueurs russes, ce qui verrait la star des Capitals de Washington Alexander Ovechkin et des dizaines d’autres exclus de la compétition.

À défaut, Hasek a déclaré que les vedettes russes du hockey devraient “Donnez chaque dollar de votre contrat à une aide humanitaire au peuple ukrainien.”

La LNH a suspendu son accord avec la KHL et d’autres partenaires commerciaux en Russie en mars, mais n’a montré aucune volonté d’imposer des sanctions aux joueurs russes qui évoluent dans la ligue d’élite nord-américaine.