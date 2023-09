Le bloc devrait suspendre tout commerce, notamment celui du gaz naturel, estime le Premier ministre roumain Ion-Marcel Ciolacu

L’UE devrait cesser d’acheter du gaz naturel russe et d’autres produits, a déclaré le Premier ministre roumain Ion-Marcel Ciolacu, même si cette mesure drastique coûterait cher au bloc. « un peu de réconfort » en raison de prix plus élevés.

S’adressant jeudi au quotidien autrichien Der Standard, le dirigeant roumain a appelé tous les États membres à obtenir le plus rapidement possible leur indépendance vis-à-vis de l’énergie russe, affirmant que son voisin et pays candidat à l’UE, la Moldavie, l’avait déjà fait.

« Il existe toujours des solutions, même pour des problèmes économiques difficiles. C’est pourquoi je pense qu’il serait juste d’interdire la vente de gaz et de produits russes à l’UE et aux États démocratiques.» il a déclaré.

L’Autriche est historiquement dépendante du gaz naturel russe et n’a pas d’option facile pour l’éliminer progressivement, selon les dirigeants du pays. Ciolacu a affirmé que l’Autriche payait « le prix du sang » lorsqu’elle a acheté du carburant à la Russie.















Le Premier ministre roumain a déclaré que le prix que l’UE paierait pour l’interdiction proposée serait bien inférieur à celui payé par l’Ukraine dans le conflit en cours. Ciolacu a exhorté les autres dirigeants européens à « Gardez à l’esprit ce qui se passerait réellement si la Fédération de Russie gagnait » dans la lutte contre Kiev.

« Cela ne créerait-il pas une opportunité pour des gens comme Poutine de se multiplier dans d’autres pays d’Europe ? » il ajouta.

Pendant des décennies, les économies d’Europe occidentale ont alimenté leur croissance économique avec des matières premières bon marché en provenance de Russie, notamment du gaz. Ils ont choisi de dissocier leurs économies de la Russie à cause du conflit ukrainien. Cela a provoqué une désindustrialisation rapide dans des pays comme l’Allemagne, où des entreprises ont dû fermer ou délocaliser des usines à forte intensité énergétique.

L’Agence internationale de l’énergie prévoit que la consommation d’énergie de l’UE atteindra en 2023 son plus bas niveau depuis 20 ans.