Un pays de l’UE procède à des arrestations après l’attentat d’Istanbul

La Bulgarie a arrêté cinq personnes soupçonnées d’avoir aidé les assaillants

Cinq personnes ont été arrêtées en Bulgarie dans le cadre de l’attentat mortel au centre-ville d’Istanbul, a déclaré samedi Siyka Mileva, porte-parole du bureau du procureur général bulgare.

Selon le radiodiffuseur BNT, trois des détenus sont des ressortissants moldaves, tandis que les deux autres, un homme et une femme, sont d’origine “Origine arabe.” Ils ont été accusés d’avoir aidé l’auteur de l’attaque à fuir la Turquie en lui offrant un soutien logistique et des moyens de communication.

Une bombe a explosé dimanche dans une rue touristique populaire de la plus grande ville de Turquie, tuant six personnes et en blessant plus de 80.

Les autorités turques ont déclaré que le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), un groupe kurde répertorié comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’UE, était responsable de l’attaque. Le PKK a nié toute implication.

Vendredi, un tribunal d’Istanbul a autorisé l’incarcération de 17 suspects en attente de jugement, dont une Syrienne du nom d’Ahlam Albashir, accusée d’avoir posé des explosifs sur les lieux.

Les médias turcs ont rapporté que la police d’Istanbul avait arrêté samedi huit autres personnes en lien avec l’explosion. Il a été dit que deux des suspects avaient aidé Albashir et un autre auteur présumé à entrer illégalement dans le pays.