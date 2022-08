Un pays de l’UE pourrait fermer des magasins pour économiser de l’énergie

Au milieu de la crise énergétique en Europe, environ 2 800 magasins finlandais pourraient devoir fermer périodiquement leurs portes cet hiver

Les épiceries en Finlande pourraient devoir fermer à tour de rôle pendant des heures pour réduire leur consommation d’énergie cet hiver, a déclaré dimanche l’opérateur du réseau du pays au journal YLE. Avec des pénuries de carburant attendues, les ménages finlandais seront également invités à réduire leur consommation.

Selon l’opérateur du réseau, les quelque 2 800 magasins d’alimentation finlandais devront s’entendre pour savoir qui fermera et qui restera ouvert si l’électricité est rationnée dans une zone particulière. Ce type d’accord est particulièrement important dans les zones rurales pour s’assurer que tous les points de vente d’une ville ou d’un village ne finissent pas par fermer en même temps, a noté YLE.

La Finlande n’a pas échappé à la hausse des coûts du carburant et de l’énergie à l’échelle européenne qui a suivi la sanction de la Russie par l’UE après que Moscou a envoyé ses troupes en Ukraine en février. En mai, il a demandé avec la Suède d’adhérer à l’alliance de l’OTAN et s’est déjà vu couper l’approvisionnement en gaz de la Russie après avoir refusé de payer le produit en roubles, comme la Russie l’avait demandé à tous “hostile” pays à faire.

La Finlande n’utilise le gaz que pour produire environ 3,6 % de son électricité, la majeure partie de l’électricité produite dans le pays nordique provenant de l’hydroélectricité et du nucléaire, selon les chiffres de 2020. Jusqu’à récemment, cependant, la Finlande importait un peu moins d’un cinquième de son électricité de Russie et d’Estonie. . La Finlande a volontairement abandonné la quantité d’électricité russe qu’elle importait en avril et a été entièrement coupée par son fournisseur russe, RAO Nordic, qui a déclaré avoir cessé de recevoir des paiements de la Finlande.

Lire la suite La Finlande ne peut pas empêcher les Russes d’obtenir des visas – médias

Le plus récent réacteur nucléaire du pays, dont l’ouverture était initialement prévue en 2009, n’a pas encore été mis en service non plus. YLE a annoncé le mois dernier que le réacteur ne commencerait à produire de l’électricité qu’en décembre, date à laquelle il devrait répondre à près d’un sixième de la demande du pays. Des dysfonctionnements de l’équipement et d’autres problèmes techniques ont affligé le projet nucléaire depuis le début de sa construction en 2005.

Alors qu’une crise se profile une fois que l’hiver finlandais froid s’installera, le gouvernement incitera les ménages à réduire leur consommation à partir du mois d’août, comme c’est déjà le cas dans plusieurs autres pays européens.

Avec les 26 autres États membres de l’UE, la Finlande s’est également engagée à réduire volontairement sa consommation de gaz de 15 % au cours de l’hiver, dans le cadre d’un accord qui pourrait devenir obligatoire si le bloc déclare l’état d’urgence.