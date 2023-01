Un pays de l’UE nie son intention d’envoyer des chars de fabrication allemande à Kiev

La République tchèque n’a reçu aucune demande de transfert des Leopard 2 qu’elle recevra de Berlin, a déclaré le MOD.

La République tchèque n’a pas l’intention de faire don à l’Ukraine des chars Leopard 2 qu’elle recevra de l’Allemagne en compensation pour avoir livré ses T-72 à Kiev, a annoncé vendredi le ministère tchèque de la Défense.

Dans un communiqué, le ministère a démenti les informations des médias selon lesquelles la République tchèque et la Slovaquie voisine seraient disposées à remettre leurs Léopards à l’Ukraine.

« Ces informations sont fausses. Personne n’a demandé ou invité la République tchèque à fournir les chars que, selon l’accord antérieur, elle recevrait de l’Allemagne en compensation pour avoir aidé l’Ukraine », a souligné le ministère.

Il a également noté que “Rien de la sorte” a été discuté lors du sommet de la base aérienne de Ramstein en Allemagne vendredi, où des dizaines de pays soutenant Kiev se sont réunis pour discuter du futur soutien militaire au pays.

“La spéculation selon laquelle la République tchèque recevrait des chars Abrams américains au lieu de chars Leopard est également fausse”, il a ajouté.

Vendredi, le journal allemand FAZ a rapporté, citant des sources diplomatiques, que les deux pays d’Europe de l’Est soutiennent l’idée d’envoyer des Léopards en Ukraine. Selon le point de vente, les expéditions pourraient impliquer un total de 30 réservoirs de fabrication allemande, avec des plans pour livrer deux unités par mois.

Le mois dernier, l’Allemagne a remis le premier lot de plus d’une douzaine de Léopards à la République tchèque pour remplacer les chars T-72 qu’elle avait envoyés en Ukraine. Prague s’est engagée à fournir à Kiev 90 de ces chars de l’ère soviétique, les États-Unis et les Pays-Bas aidant à les remettre à neuf.

Ces derniers mois, l’Ukraine a exhorté ses alliés occidentaux à lui fournir des armes plus sophistiquées, notamment des armures lourdes. Alors que la Pologne et le Royaume-Uni se sont engagés à envoyer des chars de fabrication occidentale à Kiev, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré vendredi que les pays de l’OTAN n’étaient pas parvenus à un accord sur la livraison des Leopard 2.

Berlin a hésité à envoyer le matériel malgré la pression croissante, arguant qu’il préférerait éviter de prendre une telle décision unilatéralement et risquer de devenir une partie directe au conflit entre Moscou et Kiev. Plusieurs médias ont également rapporté que Berlin refusait d’envoyer des Léopards en Ukraine à moins que les États-Unis ne s’engagent à envoyer également des chars. Washington a jusqu’à présent refusé de fournir ses chars Abrams, arguant qu’ils sont très complexes à opérer et nécessitent une formation poussée.