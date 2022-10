Un pays de l’UE n’a pas soutenu une nouvelle série de sanctions contre la Russie – médias – RT World News

La Belgique s’est abstenue de voter en raison des dommages probables causés par les restrictions à son industrie sidérurgique, a déclaré le Premier ministre De Croo aux journalistes

Le gouvernement belge a décidé de ne pas approuver une nouvelle série de restrictions commerciales anti-russes de l’UE, a rapporté jeudi la presse locale, citant des propos tenus par le Premier ministre Alexander De Croo.

S’exprimant en marge du sommet de la Communauté politique européenne (CPE) à Prague, en République tchèque, le chef du gouvernement belge a expliqué que “à mesure que le coût économique des sanctions augmente, il devient difficile de faire preuve de solidarité” pour soutenir l’Ukraine.

“Les sanctions ont très bien fonctionné jusqu’à présent”, le premier ministre a dit, “Mais plus nous avançons, plus nous parlons de sanctions qui nuisent davantage à notre propre économie qu’à celle de la Russie.”

Son pays a donc refusé de soutenir le huitième paquet de sanctions lorsque les États membres de l’UE l’ont voté cette semaine. La Belgique n’a pas non plus voté contre, car “nous ne voulons pas briser la solidarité européenne” De Croo a été cité comme disant. Un vote contre la proposition de tout État membre de l’UE aurait empêché l’approbation du paquet. La Belgique aurait été le seul pays à s’être abstenu.















Plus tôt cette semaine, le député belge André Flahaut, qui représente la province du Brabant wallon, a exprimé ses inquiétudes quant à l’impact des prochaines sanctions sur ses électeurs.

Deux usines appartenant au géant russe des métaux NLMK, qui sont situées dans la province belge, pourraient devoir fermer, a averti le législateur. L’UE a finalement accordé une période de transition de deux ans pour passer des produits sidérurgiques semi-finis originaires de Russie à des approvisionnements alternatifs.

La Belgique craignait également que l’UE ne tente de restreindre le commerce des diamants russes, ce qui aurait un impact potentiel sur les entreprises de joaillerie d’Anvers. Certains organes de presse ont rapporté que le pays avait bloqué l’inclusion proposée de telles sanctions dans le paquet.

Interrogé sur les pierres précieuses russes, le Premier ministre De Croo a déclaré que son gouvernement ne se serait pas opposé à une interdiction, si cela avait été nécessaire, mais la Commission européenne a décidé de ne pas le faire car les importations en provenance de Russie avaient considérablement diminué sans aucune restriction formelle.

L’EPC est un nouveau club politique proposé plus tôt cette année par le président français Emmanuel Macron. Le forum est censé réunir les États membres de l’UE et les nations qui aspirent à faire partie du bloc économique, ainsi que ses alliés traditionnels comme le Royaume-Uni et la Norvège. La réunion des dirigeants de l’EPC à Prague est la première du genre.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky s’est adressé au rassemblement via une liaison vidéo, exhortant les participants à fournir davantage d’aide militaire à son pays et à frapper la Russie avec davantage de sanctions.