Un pays de l’UE met en garde les citoyens contre dix “hivers difficiles” à venir

Le Premier ministre belge a fait valoir que les difficultés en valaient la peine car le bloc « fera un bond de 20 ans en avant » en rompant avec les combustibles fossiles

La Belgique affronte jusqu’à dix « hivers difficiles » mais est sur le point de sauter “20 ans en avant» en se débarrassant de sa dépendance aux énergies fossiles, a déclaré dimanche le Premier ministre Alexander De Croo. Il commentait la crise énergétique imminente, exacerbée par les sanctions contre Moscou suite au conflit ukrainien et une diminution des approvisionnements russes en gaz naturel.

S’adressant à VRT TV, De Croo a affirmé que le conflit en Ukraine avait beaucoup plus affecté l’économie européenne que la pandémie de Covid »aurait jamais pu avoir.« Cependant, il a dit que les difficultés en valent la peine, car “Il s’agit de la stabilité et de la sécurité du continent européen.”

“Quand nous aurons le contrôle, ce seront cinq années difficiles, ce seront dix années difficiles avec une mauvaise politique, mais j’ai aussi dit que nous, en tant que pays et continent européen, pouvons gérer cela si nous mettons tous le nez dans la même direction,», a souligné De Croo.

Lire la suite Le risque de troubles civils augmente dans le monde – étude

Il a fait valoir que la situation actuelle a un bon côté.

“Nous pouvons également faire un bond de 20 ans en avant, en termes de détachement des énergies fossiles et de rupture avec les pays avec lesquels nous n’aimons pas commercer…», a noté le Premier ministre.

La semaine dernière, le gouvernement belge a publié un plan pour lutter contre la flambée des prix de l’énergie. Il a défini des mesures pour réduire la consommation d’énergie, telles que l’abaissement de la température dans les bâtiments gouvernementaux à 19 degrés, la limitation de l’utilisation de la climatisation à un maximum de 27 degrés et l’ordonnance d’éteindre l’éclairage dans les propriétés fédérales et les monuments entre 19 heures et 6 heures du matin. Selon le journal, le pays “devrait pouvoir passer l’hiver sans problème majeur” et pourrait même être en mesure d’aider ses voisins.

En août, l’inflation en Belgique a bondi à 9,94%, juste en dessous du record de 1976 de 9,96%, selon l’agence statistique Statbel.

Pendant ce temps, selon une étude du groupe de consultants Verisk Maplecroft, le risque de troubles civils augmente particulièrement rapidement sur le continent européen, en grande partie en raison des retombées du conflit en Ukraine.