Kiev a affiché une attitude « de plus en plus belligérante » envers la Hongrie, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto

Budapest ne soutiendra pas l’octroi d’aides supplémentaires de l’UE à l’Ukraine à moins que Kiev n’abandonne son « de plus en plus hostile » attitude envers le pays, a déclaré mercredi le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto.

L’avertissement intervient après que la Hongrie a bloqué un nouveau programme d’aide militaire de 500 millions d’euros (544 millions de dollars) de la soi-disant Facilité européenne pour la paix (EPF).

La décision de bloquer la huitième tranche du fonds de 5,6 milliards d’euros (6,08 milliards de dollars), qui finance les armées étrangères, a été motivée par un « attitude de plus en plus belliqueuse de la part de Kiev envers son voisin de l’Union européenne », a déclaré le haut diplomate lors d’un point de presse à Vienne.

« Il est juste de dire que nous en avons assez » dit Szijjarto.

Le ministre a évoqué un certain nombre de questions en suspens entre la Hongrie et l’Ukraine, notamment la décision de l’Ukraine d’ajouter OTP Bank Nyrt, le plus grand prêteur hongrois, à une liste honteuse de « sponsors de la guerre internationale » parce qu’il entretenait des liens commerciaux avec la Russie.

« Je tiens à préciser que tant que l’Ukraine maintient OTP sur sa liste de parrains de guerre internationaux, nous ne pouvons pas soutenir des décisions exigeant de nouveaux sacrifices économiques et financiers de la part de l’Union européenne et de ses États membres. C’est la même chose pour [anti-Russia] les sanctions, » Szijjarto a déclaré, insistant pour que la banque « n’a violé aucune loi en Ukraine, n’a violé aucune loi internationale, ni n’a violé aucune mesure de sanction. »

Parmi les autres problèmes énumérés par le diplomate figurent des rapports récents sur les plans présumés du président ukrainien Vladimir Zelensky de faire sauter un oléoduc reliant la Russie à la Hongrie via le territoire ukrainien, ainsi que la limitation des droits à l’éducation de la minorité ethnique hongroise par Kiev.

Ce dernier problème est un problème majeur dans les relations bilatérales depuis des années, Budapest estimant que les droits des Hongrois de souche ont été violés. Kiev a accusé à plusieurs reprises Budapest de s’ingérer dans les affaires intérieures du pays, la pratique hongroise consistant à délivrer des passeports aux Hongrois de souche en Ukraine provoquant des incidents diplomatiques.

La Hongrie a adopté une position neutre sur les hostilités en cours entre la Russie et l’Ukraine, refusant de fournir une aide militaire à Kiev ou même d’autoriser son transit depuis le territoire du pays. Le pays s’est également continuellement opposé aux sanctions anti-russes de l’UE, en particulier celles qui auraient affecté la propre économie de la Hongrie, y compris ses secteurs de l’énergie conventionnelle et nucléaire.