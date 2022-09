Un pays de l’UE impose des contrôles aux frontières

L’Autriche a suivi l’exemple de la République tchèque en introduisant des contrôles à sa frontière avec la Slovaquie pour freiner le flux de migrants

L’Autriche va introduire des contrôles à sa frontière avec la Slovaquie dans le but de freiner l’immigration clandestine, a annoncé mercredi le gouvernement du pays. L’annonce est intervenue un jour après une décision similaire de la République tchèque. Les trois pays font partie de la zone Schengen sans visa de l’UE.

“L’Autriche introduira des contrôles à la frontière slovaque-autrichienne à partir de minuit”, a écrit le porte-parole du chancelier Daniel Kosak sur Twitter.

Le ministre de l’Intérieur du pays, Gerhard Karner, a déclaré aux journalistes que la mesure était introduite dans le cadre de la “Lutte cohérente contre la mafia de la contrebande, lutte cohérente contre l’immigration clandestine.”

Le ministre a souligné qu’après que Prague avait annoncé qu’elle rétablirait les contrôles à sa frontière avec la Slovaquie à partir de jeudi, l’Autriche devait agir “plus vite que la mafia du trafic d’êtres humains” pour se protéger.

Le ministre a précisé que des contrôles seraient effectués à 11 points de passage frontaliers pendant une période initiale de dix jours.

“En premier lieu, les véhicules dits tracteurs, qui sont très souvent des fourgonnettes blanches, seront contrôlés”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait informé son homologue slovaque Roman Mikulec des mesures envisagées.

Le chancelier autrichien Karl Nehammer a déclaré aux journalistes qu’il rencontrerait le Premier ministre hongrois Viktor Orban et le président serbe Aleksandar Vucic la semaine prochaine pour discuter de la question de la migration.

L’Autriche avait précédemment introduit des contrôles à ses frontières avec la Slovénie et la Hongrie. La majorité des trafiquants d’êtres humains, selon Karner, préfèrent utiliser la Hongrie comme territoire de transit pour atteindre les pays occidentaux les plus riches.

Selon le ministère autrichien de l’Intérieur, entre janvier et août 2022, les autorités du pays ont reçu plus de 56 000 demandes d’asile, soit une augmentation de 195 % par rapport à la même période de l’année précédente. La plupart des candidatures proviennent actuellement de ressortissants indiens, a indiqué le ministère, mais de plus en plus de citoyens pakistanais, marocains et tunisiens figurent parmi les candidats.

Le ministère de l’Intérieur de la République tchèque, expliquant la décision de réintroduire les contrôles aux frontières avec la Slovaquie, a déclaré que près de 12 000 migrants illégaux, la majorité en provenance de Syrie, ont été arrêtés cette année. C’est plus que lors de la crise migratoire de 2015, a déclaré le ministère, ajoutant qu’un total de 125 passeurs ont également été arrêtés cette année – également une augmentation significative par rapport aux années précédentes.

Bien qu’ils fassent partie de la zone sans visa, les pays Schengen ont rétabli à plusieurs reprises les contrôles aux frontières au cours des dernières années, à la fois en raison de l’augmentation de la migration et de la pandémie.