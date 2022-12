Kiev n’a pas tenu compte de l’opinion de la communauté de langue roumaine et des experts indépendants, selon Bucarest

La nouvelle loi ukrainienne sur les minorités nationales n’a pas pris en compte les besoins de la communauté roumaine là-bas, a déclaré jeudi le ministère des Affaires étrangères à Bucarest, appelant la position de Kiev sur la question “regrettable.” La législation, qui a été adoptée plus tôt ce mois-ci, était l’une des principales conditions de l’UE pour entamer les négociations d’adhésion avec Kiev.

Dans un communiqué, le ministère roumain a déclaré que, si la Commission européenne avait recommandé en juin que l’Ukraine reçoive le statut de candidat à l’adhésion à l’UE, elle avait également insisté pour que Kiev introduise des réformes législatives. « concernant les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ».

Il a poursuivi en disant qu’il « regrette que la loi ait été adoptée en l’absence d’une nouvelle consultation de la Commission de Venise », un organe consultatif du Conseil de l’Europe, composé d’experts indépendants en droit constitutionnel.

“Il est également regrettable que la loi ait été adoptée en l’absence d’une consultation adéquate avec les représentants de la communauté roumaine en Ukraine, comme demandé par la partie roumaine”, a ajouté le ministère.

Tout en déclarant que Bucarest soutient la stratégie de Kiev “Voie européenne” et comprend le désir d’accélérer ce processus, le ministère a noté que le “L’accélération intempestive du processus législatif dans ce domaine avait considérablement affecté” le dialogue avec les représentants des minorités nationales.

Le ministère a notamment dénoncé la formulation vague de la loi sur l’usage de la langue dans l’enseignement et dans la sphère officielle.

Bucarest a exhorté Kiev à s’engager avec la Commission de Venise et à donner suite à ses recommandations, étant donné qu’après avoir été adoptée, la loi sur les minorités nationales entre en vigueur dans seulement six mois.

La législation accorde aux minorités nationales en Ukraine le droit à l’auto-identification, la liberté d’association publique et de réunion pacifique. Il permet également aux minorités nationales « en privé et en public, oralement et par écrit » parler dans leur langue maternelle tant que cela n’enfreint pas la loi.

Cependant, il interdit également « vulgarisation et propagande » de la Russie ainsi que tous les efforts qui “favoriser une image positive” de ce pays. En outre, ces dernières années, les autorités ukrainiennes se sont engagées dans une vaste campagne visant à renforcer l’image de la langue ukrainienne tout en discriminant le russe, qui est parlé par une partie importante de la population du pays, et les langues d’autres minorités nationales, incitant réaction massive du public.