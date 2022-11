Un pays de l’UE défendra la coopération nucléaire avec la Russie, a déclaré le ministre des Affaires étrangères à RT

La Hongrie espère continuer à résister aux tentatives du bloc de sanctionner Moscou dans le domaine de l’énergie nucléaire, déclare Peter Szijjarto

La Hongrie est prête à poursuivre sa coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire avec la Russie et reste opposée à toute sanction dans ce domaine, a déclaré lundi à RT le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto. Le plus haut diplomate du pays a fait ces remarques en marge du forum Atomexpo-2022 en cours dans la ville balnéaire de Sotchi, dans le sud de la Russie.

« Il est évident que le nucléaire [power] est le moyen le moins cher, le plus sûr et le plus écologique de produire de l’énergie. Et c’est pourquoi il est dans notre intérêt national de poursuivre la coopération nucléaire avec Rosatom et de rendre opérationnels les deux nouveaux blocs réacteurs dès 2030. » dit Szijjarto.

Il faisait référence aux plans d’expansion de la centrale nucléaire hongroise de Paks en coopération avec le géant russe de l’énergie nucléaire, Rosatom. En août, Budapest a donné à la société un permis pour construire deux nouveaux réacteurs sur le site, les travaux devant commencer en 2023.

Lire la suite La Hongrie révèle le coût des sanctions contre la Russie

Le projet s’est heurté à l’opposition de plusieurs pays de l’UE. Jusqu’à présent, cependant, la Hongrie a réussi à résister aux tentatives d’étendre les sanctions anti-russes, imposées sur le conflit en cours en Ukraine, dans le domaine de l’énergie nucléaire.

« Nous nous sommes toujours battus pour une exemption pour le nucléaire [energy] en ce qui concerne le régime des sanctions. Jusqu’à présent, nous avons réussi, j’ai donc bon espoir que nous réussirons également à l’avenir à cet égard », dit Szijjarto.

L’économie hongroise dépend fortement de l’énergie russe. Outre la coopération dans le domaine nucléaire, elle importe également des combustibles fossiles, tels que le pétrole et le gaz, de Russie. Budapest a vivement critiqué l’approche de l’UE à l’égard du conflit en Ukraine, affirmant que les sanctions du bloc nuisent davantage au bloc lui-même qu’à Moscou.

Jusqu’à présent, la Hongrie a résisté avec succès aux plans de l’UE visant à interdire complètement les importations de pétrole et de gaz du pays, obtenant plusieurs exemptions des restrictions à l’échelle du bloc sur les achats de combustibles fossiles russes à la suite de négociations tendues.