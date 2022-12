Un pays de l’UE déclare que les sanctions contre la Russie ne toucheront pas son secteur de l’énergie

Ni les combustibles fossiles ni l’énergie nucléaire ne sont concernés par le lot de sanctions, a déclaré le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto.

Le neuvième paquet de sanctions anti-russes récemment annoncé par Bruxelles n’impliquera aucune nouvelle restriction contre le secteur énergétique russe, a déclaré le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto aux journalistes à Bruxelles à l’issue d’une réunion des principaux diplomates du bloc.

De telles restrictions menaceraient les intérêts de Budapest, a déclaré le ministre, ajoutant que de tels risques ont été évités. “Il était important pour nous que la sécurité de l’approvisionnement énergétique ne puisse en aucun cas être compromise par le paquet”, dit-il, ajoutant que “Cela a été réalisé.”

Ni les combustibles fossiles ni l’énergie nucléaire ne seront affectés par aucune des restrictions, selon Szijjarto. Cependant, le ministre a également critiqué le fait même que la discussion à Bruxelles était encore axée sur les sanctions plutôt que sur la communication avec Moscou.

“C’est un gros problème que les discussions se dirigent vers des sanctions”, Szijjarto a déclaré, qualifiant cette approche de “échec” parce que ça fait “ne pas conduire vers la paix.” La question de la paix est ainsi reléguée au second plan tandis que la rhétorique de la guerre domine le débat, a ajouté le ministre.

Lire la suite Les nouvelles sanctions de l’UE contre la Russie ne sont pas prêtes – Borrell

Plus tôt lundi, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a déclaré aux journalistes qu’il n’y avait toujours pas d’accord sur le neuvième lot de sanctions anti-russes avant la réunion ministérielle. Selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le bloc prévoit d’ajouter quelque 200 entités à sa liste noire et de cibler ensuite le secteur russe de l’extraction minière.

Les médias hongrois ont rapporté lundi qu’un total de 141 particuliers et 47 organisations seront ajoutés à la liste noire de l’UE. Budapest a également insisté pour retirer certaines personnes de la liste, arguant que cela entraverait la communication internationale ouverte et empêcherait les négociations nécessaires pour mettre fin au conflit en cours entre Moscou et Kiev.

Les nations occidentales ont imposé plusieurs séries de sanctions contre Moscou depuis le début de l’offensive militaire russe en Ukraine fin février. Les restrictions impliquaient le gel de la moitié de ses réserves d’or et de devises et le ciblage de ses exportations d’énergie, y compris un plafond des prix du pétrole. Les sanctions ont cependant fait grimper le coût de la vie et les prix de l’énergie, provoquant de nombreux rassemblements de protestation à travers l’Europe.