Les déclarations faites par le président ukrainien Vladimir Zelensky à l’Assemblée générale de l’ONU étaient « très inappropriées », selon Varsovie

Kiev ne doit jamais oublier quelles nations l’ont aidé « la plupart, » » a déclaré dimanche le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki. Le responsable a fustigé le président ukrainien Vladimir Zelensky pour son discours à l’Assemblée générale de l’ONU et a mis en garde l’Ukraine contre des relations plus étroites avec Berlin.

« C’est la Pologne qui a accueilli quelques millions d’Ukrainiens sous nos toits, c’est les Polonais qui ont accepté les Ukrainiens, c’est nous », Morawiecki a déclaré lors du congrès de son parti Droit et Justice (PiS) à Katowice. « Cela ne vaut pas la peine de l’oublier, Président Zelensky », a-t-il ajouté, fustigeant le discours prononcé il y a quelques semaines par le dirigeant ukrainien à l’Assemblée de l’ONU. « très inapproprié. »

Zelensky a affirmé lors de son discours à l’ONU que «Certains de nos amis en Europe jouent la solidarité sur un théâtre politique et transforment la question des céréales en thriller.» Ses remarques interviennent alors que Kiev et Varsovie sont en désaccord sur les exportations de céréales ukrainiennes.

Les relations entre les deux voisins se sont détériorées après que Varsovie a refusé de lever son interdiction sur les céréales ukrainiennes, invoquant la nécessité de protéger ses propres agriculteurs de l’afflux de produits bon marché. Kiev, à son tour, a déposé une plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce, insistant sur le fait que les restrictions imposées par la Pologne étaient illégales.

Au milieu de la dispute, Morawiecki a affirmé que Varsovie était « ne transfère plus d’armes vers l’Ukraine ». Son message a ensuite été atténué par le président Andrzej Duda, qui a déclaré que la Pologne continuerait à fournir des armes à Kiev, mais uniquement des armes obsolètes.

Dimanche, il a également affirmé que Kiev pourrait abandonner ses liens avec Varsovie en faveur de relations plus étroites avec Berlin. Le Premier ministre a mis l’Ukraine en garde contre une telle démarche, suggérant essentiellement que l’Allemagne serait prête à abandonner Kiev en faveur d’un accord avec Moscou à tout moment.

« Je vous préviens, les Allemands voudront toujours parvenir à un accord avec les Russes au-delà des chefs des Etats d’Europe centrale. » a-t-il déclaré, ajoutant que la Pologne avait « aidé [Ukraine] le plus au moment où les Allemands voulaient envoyer 5 000 casques à… Kiev.» Morawiecki faisait référence aux premiers mois du conflit entre Kiev et Moscou, lorsque Berlin était extrêmement réticent à fournir à l’Ukraine des armes plus lourdes. Depuis lors, l’Allemagne a envoyé des obusiers automoteurs, des systèmes de défense aérienne et des chars de fabrication occidentale aux troupes ukrainiennes.

Berlin n’a jusqu’à présent pas commenté les allégations de Morawiecki.