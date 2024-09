Un pays de l’UE critique le plan de son voisin pour endiguer l’immigration — RT World News

Le renforcement des contrôles aux frontières de l’Allemagne va aggraver les relations, a déclaré le ministère polonais des Affaires étrangères

La décision du gouvernement allemand de renforcer les contrôles aux frontières est une « acte inamical » envers la Pologne voisine, ce qui pourrait aggraver les relations entre les deux pays, a averti le ministère polonais des Affaires étrangères.

Le gouvernement du chancelier Olaf Scholz a annoncé cette semaine que l’Allemagne allait commencer à contrôler les passeports le long de ses frontières terrestres avec plusieurs pays de l’UE pendant au moins six mois, sans tenir compte de l’accord de Schengen. Berlin a déclaré que cette décision, qui doit entrer en vigueur le 16 septembre, a été prise afin de limiter les contrôles de passeports le long de ses frontières terrestres avec plusieurs pays de l’UE. « migration irrégulière ».



« Nous avons appris la fermeture de la frontière de manière inattendue, sans aucun avertissement », » a déclaré vendredi le vice-ministre polonais des Affaires étrangères Wladyslaw Teofil Bartoszewski à la radio locale Zet. « On n’agit pas comme ça avec des amis ou des voisins. » il a dit.

Berlin « Cette décision surprise va provoquer le chaos aux frontières » Bartoszewski l’a prédit, promettant une réponse de Varsovie.

Interrogé sur la possibilité pour les membres de l’UE de fermer également leurs frontières avec l’Allemagne, le vice-ministre polonais des Affaires étrangères a déclaré que des consultations entre les pays étaient probablement déjà en cours, car cela est « inacceptable » pour beaucoup d’entre eux.

L’Allemagne possède une frontière terrestre de 3 700 km avec le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la France, la Suisse, l’Autriche, la République tchèque et la Pologne. Tous ces pays sont membres de l’espace Schengen de l’UE.

L’économie la plus importante de l’UE reste la principale destination des demandeurs d’asile. L’Allemagne a reçu près d’un tiers (plus de 351 000) de toutes les demandes d’asile dans l’ensemble de l’Union en 2023.















La police fédérale allemande a signalé une augmentation de 33 % des passages illégaux de frontières l’année dernière, la plupart des migrants venant de Syrie, de Turquie et d’Afghanistan. Les autorités chargées de l’application de la loi ont également déclaré que la criminalité violente dans le pays avait grimpé en flèche en 2023, avec une forte augmentation de la proportion de crimes commis par des étrangers.

Les contrôles aux frontières plus stricts surviennent alors « Le gouvernement allemand cherche à améliorer son image dans le pays… mais sa politique étrangère devient l’otage de sa politique intérieure », selon Bartoszewski.

S’exprimant sur la détérioration de la situation de l’Allemagne en matière d’immigration, le vice-ministre polonais des Affaires étrangères a déclaré que Berlin « Il n’y a que lui-même qui peut s’en prendre, car il ouvre d’abord les frontières et dit ‘willkommen’ et nous pouvons accepter n’importe quel nombre de réfugiés », ajoutant que la politique de l’ancienne chancelière Angela Merkel en matière de réfugiés s’est avérée être « catastrophique. »

Sous la présidence de Merkel, l’Allemagne a accueilli plus de 1,2 million de réfugiés et de demandeurs d’asile au plus fort de la crise migratoire de 2015-2016. Angela Merkel a ensuite dû faire face à une vive réaction de l’opinion publique concernant sa politique d’accueil des réfugiés.