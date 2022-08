Un pays de l’UE confirme la sanction des stars du hockey basées en Russie

La décision était dans l’air depuis plusieurs mois

Les responsables suédois du hockey sur glace ont confirmé que tous les joueurs qui continuent d’apparaître dans la Ligue de hockey continentale (KHL) basée en Russie ne seront plus appelés pour l’équipe nationale. La décision se profile depuis plusieurs mois après que les responsables ont laissé entendre qu’ils franchiraient probablement cette étape.

Le président de l’Association suédoise de hockey sur glace, Anders Larsson, a confirmé mardi le développement aux médias nationaux, déclarant à Sportbladet : “Nous sommes arrivés à la conclusion qu’il n’est pas compatible de jouer dans la KHL et en même temps de représenter la Suède en équipe nationale dans les circonstances actuelles.”

Larsson a ajouté que la décision était fondée sur “notre principe de valeurs et ce que représente le hockey sur glace suédois” et prétendait que c’était “Il est important que nous soyons clairs à cet égard compte tenu de la situation dans le monde.”

La sanction restera en place “jusqu’à nouvel ordre,” mais Larsson n’a pas exclu un changement de politique en fonction de l’évolution des circonstances.

La participation des vedettes suédoises du hockey aux équipes russes est devenue un sujet brûlant après le déclenchement du conflit en Ukraine.

Le défenseur Robin Press, 27 ans, faisait partie des personnes touchées lorsqu’il a prolongé son contrat avec Severstal Cherepovets en juin.

En plus de Press, d’autres Suédois qui ont des contrats avec des clubs de la KHL pour la saison prochaine sont le gardien de but Adam Reideborn du CSKA Moscou, son co-gardien Johan Mattsson de l’Avtomobilist Yekaterinburg, le défenseur du CSKA Moscou Fredrik Claesson, le défenseur d’Avangard Omsk Viktor Svedberg et l’attaquant du Dynamo Moscou Jakob Lilja.

Ailleurs, les responsables lettons ont pris une mesure similaire pour bloquer les joueurs basés en Russie de l’équipe nationale plus tôt cet été lorsque le parlement du pays, la Saeima, s’est prononcé sur la question. Les autorités finlandaises du hockey ont également déclaré qu’elles ne considéreraient aucun joueur de la KHL comme membre de l’équipe nationale.

Le hockey n’est que l’un des sports où la Russie a fait face à des sanctions de la part de diverses fédérations en raison de la campagne militaire de Moscou en Ukraine.

La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a interdit toutes les équipes russes et biélorusses de ses tournois à tous les niveaux dans une décision prise fin février. Cette sanction a été confirmée en juillet.

La Russie a également été dépouillée du Championnat du monde junior 2023 qui devait se tenir en décembre et janvier, et du Championnat du monde masculin 2023 qui devait se dérouler à Saint-Pétersbourg en mai prochain. Le Canada accueillera désormais le premier tournoi, tandis que le second a été transféré aux hôtes conjoints de la Finlande et de la Lettonie.