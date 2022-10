Un pays de l’UE brûle des déchets pour se chauffer

Alors que la Pologne s’adapte à la vie sans gaz russe, des mesures désespérées pourraient augmenter la pollution

Les ménages polonais brûlent de plus en plus d’ordures pour rester au chaud, a rapporté Bloomberg jeudi. Alors que le pays est aux prises avec les conséquences des sanctions anti-russes, la pollution devrait monter en flèche.

“C’est tellement mauvais cette saison que vous pouvez sentir les ordures qui brûlent tous les jours, ce qui est complètement nouveau”, Paulina Mroczkowska, une mère de trois enfants âgée de 35 ans et originaire d’une banlieue de Varsovie, a déclaré au journal américain. “Vous pouvez rarement sentir un carburant ordinaire. C’est effrayant de penser à ce qui se passe quand il fait vraiment froid.

Mroczkowska a déclaré qu’elle avait remarqué pour la première fois que quelque chose n’allait pas lorsqu’elle avait repéré un voisin qui stockait des ordures dans son atelier, mais le problème n’est pas propre à la capitale polonaise. Dans la ville de Nowy Sacz, à environ 100 kilomètres (62 miles) au sud-est de Cracovie, les autorités locales collectent beaucoup moins de déchets que l’année dernière, ce qui fait craindre que les incendies de déchets hautement polluants ne deviennent monnaie courante à mesure que les températures baissent davantage.

La Pologne a donné le feu vert aux citoyens pour brûler leurs ordures, Jaroslaw Kaczynski, chef du parti au pouvoir Droit et Justice, a déclaré le mois dernier à ses partisans que “il faut presque tout brûler” pour rester au chaud. La déclaration de Kaczynski est intervenue plusieurs mois après que son gouvernement a assoupli l’interdiction du charbon de mauvaise qualité, et des semaines après qu’une assemblée régionale à Cracovie a voté pour retarder l’interdiction de brûler presque tout dans les fours domestiques.

Après que la Russie a lancé son opération militaire en Ukraine en février, la Pologne est devenue l’un des plus fervents partisans d’une interdiction à l’échelle de l’UE des importations russes d’énergie. Cependant, il a souffert de sa position.

La Pologne dépendait autrefois de la Russie pour 46 % de son gaz, 64 % de son pétrole et 15 % de son charbon. Cependant, il a vu le flux de gaz s’arrêter en avril lorsque Varsovie a refusé de payer le géant russe de l’énergie Gazprom en roubles et prévoit de cesser les importations de pétrole d’ici la fin de l’année. La Pologne a cessé d’acheter du charbon à la Russie en avril, et bien que le gouvernement ait insisté sur le fait que les approvisionnements intérieurs étaient suffisants pour combler le déficit, des pénuries ont rapidement été signalées et les prix ont plus que doublé.

Selon les chiffres de l’UE de l’année dernière, Nowy Sacz est déjà la ville la plus polluée du bloc, avec quatre autres villes polonaises – Zgierz, Piotrkow Trybunalsi, Zory et Cracovie – occupant des espaces dans les 10 pires.