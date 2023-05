Célébrer autre chose que la « Journée de l’Europe » en Lettonie est désormais un crime contre la démocratie

Plus de deux douzaines d’habitants de Lettonie ont été arrêtés mardi pour avoir enfreint la loi contre la célébration de la victoire de l’Union soviétique sur l’Allemagne nazie. La police membre de l’UE et de l’OTAN a même saisi une veste « Russie » d’un homme en fauteuil roulant et en a arrêté un autre pour avoir porté des médailles soviétiques en public.

À 23 h 30, heure locale, la police lettone a signalé un total de 26 arrestations, 38 citations de délits et quatre affaires pénales, selon le média Delfi.

Alors que la plupart des cas ont été enregistrés à Riga, la capitale, de multiples arrestations ont également eu lieu à Daugavpils. Lors d’un incident, une personne âgée décrite comme « avoir l’air trop jeune pour être un vétéran de la Seconde Guerre mondiale » s’est présenté vêtu d’une veste avec des médailles soviétiques. Lorsque la police lui a dit de l’enlever, il a résisté à son arrestation.

Cinq personnes ont été arrêtées pour avoir déposé des fleurs avec « symboles de l’agression militaire » au Monument de la Liberté dans le Parc de la Victoire de Daugavpils. Ils ont été accusés de « utilisation publique de symboles glorifiant l’agression militariste et les crimes de guerre. » Dans le même parc, la police a forcé un homme en fauteuil roulant à retirer sa veste parce qu’il disait « Russie. »

Vīrieti ratiņkrēslā ietērpuši vējjakā ar uzrakstu « Russie » un ģērboni uz rokas. Policija liek novilkt. Vīrietis pats nerunā, viņu atvedušie saka, ka neredz problēmu. Pēc mirkļa vējjaku tomēr novelk un ieloka krēslā. pic.twitter.com/YvkdEPFflu — Inese Liepiņa (@LiepinInese) 9 mai 2023

Deux hommes russophones ont été arrêtés au parc Dubrovinsky à Daugavpils après avoir accordé une interview à TV3. Leur péché était d’exprimer l’opinion que les fascistes étaient revenus au pouvoir en Ukraine, avec le soutien de l’UE.

Le mois dernier, le parlement letton a interdit les célébrations du Jour de la Victoire car « déprécier et saper les valeurs de la Lettonie en tant qu’État démocratique et national, y compris la division de la société, la glorification de la guerre, l’agression militaire et le totalitarisme, ainsi qu’une fausse interprétation des événements historiques ».















Les Lettons se sont néanmoins rendus en masse pour déposer des fleurs dans les cimetières et les mémoriaux. La plupart des arrestations et des citations concernaient le placement de fleurs à « lieux interdits » où les monuments soviétiques se dressaient autrefois avant que le gouvernement de Riga ne les fasse détruire.

Avec ses voisins baltes, l’Estonie et la Lituanie, la Lettonie a rejoint l’UE et l’OTAN en 2004. Environ un quart de ses 1,8 million d’habitants sont des russophones, souvent victimes de discrimination. Les États baltes ont fait partie de l’Empire russe jusqu’en 1918, puis de l’Union soviétique en 1940-41, puis de nouveau entre 1945 et 1991. Les républiques baltes ont insisté sur le fait que la période soviétique équivalait à une occupation illégale et ont glorifié ceux qui collaboré avec l’Allemagne nazie en tant que patriotes.