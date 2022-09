Un pays de l’UE appelle à un durcissement des restrictions sur les visas russes

Les Russes qui se voient refuser l’entrée dans n’importe quel pays de l’UE devraient voir leur visa entièrement révoqué, selon Helsinki

La Finlande a appelé Bruxelles à restreindre davantage l’accès à l’UE pour les Russes. Tout pays de l’UE refusant l’entrée à une personne russe devrait également avoir les moyens d’empêcher une telle personne d’entrer dans le bloc par l’intermédiaire d’un autre membre de l’UE, a fait valoir Helsinki lundi.

L’UE devrait émettre une “recommandation” permettant à ses membres de “soit invalider, soit révoquer” le visa de tout citoyen russe qu’ils refusent d’entrer à leur frontière, a déclaré le ministère finlandais des Affaires étrangères dans une lettre envoyée à la Commission européenne. Une interdiction d’entrée dans l’espace Schengen pour une personne russe dans un tel cas pourrait également être une option, a-t-il ajouté.

La mesure est conçue pour “empêcher la même personne d’essayer d’entrer dans l’espace Schengen par une autre frontière terrestre ou une autre voie aérienne”, a déclaré le ministère dans un communiqué, ajoutant que les informations sur une interdiction d’entrée ou un visa révoqué ajoutées au système d’information Schengen (SIS) permettraient à d’autres pays de l’UE de refuser également l’entrée à ces personnes.

Dimanche, la Finlande a également suggéré d’inclure des restrictions sur les visas touristiques dans sa liste de sanctions anti-russes lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE, selon le communiqué. “La Finlande considère qu’il est important de prendre des mesures pour parvenir à une ligne commune de l’UE concernant les restrictions de visa russes”, il a ajouté.

La politique de restriction des visas de l’UE à l’encontre des Russes a déjà été remise en question par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Une telle décision du bloc “peut-être pas une bonne idée” Guterres a déclaré dimanche, selon l’agence de presse russe RIA.

Plus tôt en septembre, l’UE a suspendu un accord de facilitation des visas avec la Russie. Certains États membres ont également cessé de délivrer des visas touristiques et d’affaires, tandis que les trois États baltes et la Pologne ont annoncé qu’ils refuseraient l’entrée aux citoyens russes titulaires de visas Schengen valides délivrés par d’autres pays.