Un pays de l’UE appelle à l’interdiction du GNL russe — RT World News

Les entreprises belges ne peuvent pas rompre leurs contrats à long terme avec Moscou à moins qu’il y ait des restrictions à l’échelle du bloc, a déclaré son ministre de l’Énergie

La Belgique, l’un des plus gros importateurs de gaz naturel liquéfié (GNL) russe de l’UE, ne pourra pas arrêter la montée en flèche de ses importations de ce carburant à moins qu’une interdiction à l’échelle de l’Union ne soit imposée, a déclaré la ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten au Financial Times.

L’UE doit « aller plus loin » pour empêcher le GNL russe d’entrer dans le bloc car les entreprises ne peuvent pas rompre les contrats à long terme sans restrictions plus larges, a déclaré Van der Straeten au média jeudi.

Les règles actuelles de l’UE ne fournissent pas suffisamment de bases juridiques pour que les entreprises rompent les contrats avec la Russie, qui durent généralement dix ans et ont été pour la plupart signés avant le conflit ukrainien, a fait valoir le ministre.

« Nous avons étudié la question. Nous avons du gaz russe qui arrive en Belgique. J’ai regardé sous chaque pierre et le gaz [legislation] ne va pas aider, a déclaré Van der Straeten. « Nous avons besoin d’une approche européenne. »

Dans le même temps, les expéditions de GNL vers l’Union européenne via des ports tels que Zeebrugge en Belgique – une plaque tournante majeure pour les importations de GNL et sa réexportation vers des pays tiers – sont en hausse.















Selon une étude réalisée en août par l’Institut d’économie énergétique et d’analyse financière sur les données commerciales, les livraisons de GNL russe aux pays de l’UE ont globalement augmenté de 7 % au cours des six premiers mois de l’année par rapport à la même période de l’année dernière.

Reprenant les propos de Van der Straeten, la ministre néerlandaise du Climat et de la Croissance verte, Sophie Hermans, a déclaré au Parlement dans une lettre lundi qu’elle soulèverait la question lors d’une réunion des ministres de l’énergie de l’UE le mois prochain.

« Il n’existe pas d’autres options qui nous permettent de résilier des contrats privés sans qu’une règle de sanction de la Commission européenne ne soit appliquée », Hermans a déclaré.

Selon le ministre, le nombre de méthaniers transportant du carburant russe entrant dans le terminal principal de Rotterdam est passé d’une moyenne d’un par mois entre mi-2022 et mi-2024 à deux par mois au cours de l’été.















L’Espagne et la Belgique ont été les plus gros acheteurs de GNL russe dans l’UE l’an dernier, selon le cabinet d’analyse énergétique Kpler. La France, cependant, semble en passe de dépasser ces pays, car elle a plus que doublé ses importations de GNL en provenance de Russie au premier semestre de cette année, alors même que l’UE s’est engagée à cesser de consommer du carburant russe d’ici 2027.

En juin, l’UE a interdit certaines opérations liées au GNL d’origine russe, notamment le rechargement, les transferts de navire à navire et les transferts de navire à terre en vue d’une réexportation vers des pays tiers via l’Union. Les importations de gaz russe par voie maritime dans l’UE sont restées autorisées via les terminaux GNL reliés au réseau de gaz naturel interconnecté. Cependant, l’Union n’a pas imposé de sanctions sur le carburant au-delà d’une interdiction des transbordements, qui n’est pas encore entrée en vigueur.