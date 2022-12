Un pays de l’UE à court de capacité pour les réfugiés ukrainiens — RT World News

Les personnes arrivant en Estonie seront invitées à se rendre en Finlande, a déclaré le Premier ministre Kallas

L’Estonie ne sera pas en mesure de gérer un éventuel nouvel afflux de réfugiés en provenance d’Ukraine et s’attend à ce que d’autres pays de l’UE, comme la Finlande, les accueillent, a déclaré le Premier ministre Kaja Kallas. Tallinn a déjà un accord de principe avec Helsinki sur la question, a-t-elle déclaré mardi dans une interview à la radio.

Kallas a exprimé sa fierté de la générosité dont sa nation a fait preuve envers les Ukrainiens depuis le début du conflit avec la Russie, mais a ajouté : “tout a sa limite, et une fois qu’on ne pourra plus accepter les gens parce qu’on n’a plus de logement et d’emplois, alors d’autres feront plus.”

“Nous avons parlé à la Finlande du fait que nous ne sommes plus en mesure d’aider les réfugiés d’Ukraine, et les Finlandais ont dit qu’ils pouvaient accueillir plus de personnes”, a-t-il ajouté. Kallas ajouté. En conséquence, les responsables estoniens diront aux Ukrainiens qui arrivent qu’ils doivent se rendre dans d’autres pays, dont la Finlande.

L’Estonie n’a jusqu’à présent pas connu d’augmentation du nombre de nouveaux arrivants malgré l’aggravation de la situation en Ukraine, a rapporté le Premier ministre. Le gouvernement fournit une aide à Kiev “créer des conditions de vie là-bas, pour que les gens ne partent pas”, dit-elle.















Certains responsables estoniens avaient précédemment exprimé leur inquiétude quant à une éventuelle prochaine vague de réfugiés ukrainiens. Le ministre des Affaires étrangères Urmas Reinsalu a appelé à établir des contrôles aux frontières à l’intérieur de la zone Schengen afin que le gouvernement puisse mieux comprendre combien d’Ukrainiens séjournent en Estonie plutôt que de transiter vers d’autres pays.

“Plus de 100 000 ressortissants ukrainiens sont entrés en Ukraine, et nous devons savoir exactement où se trouvent ces personnes et vérifier les arrivées et les départs”, dit-il en octobre.

Selon le ministre, quelque 20 000 Ukrainiens, qui ont déclaré leur intention de rester en Estonie, n’ont jamais obtenu le statut de réfugié, “et nous ne savons pas si ces 50 000 personnes ou plus… sont ici ou sont parties.”

Le ministre de l’Intérieur, Lauri Laanemets, a critiqué l’idée de Reinsalu, citant le coût et la main-d’œuvre nécessaires pour la mettre en œuvre.