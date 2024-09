Un pays de l’OTAN va limiter la migration en provenance d’Ukraine — RT World News

La Norvège n’accordera plus l’asile automatique aux réfugiés de six régions « sûres »

La Norvège a annoncé que les Ukrainiens originaires de six régions qu’elle a classées comme « sûr, » principalement dans l’ouest du pays, ne bénéficieront plus de l’asile automatique. Le membre de l’OTAN a accueilli 85 000 Ukrainiens au cours des deux dernières années et demie, selon le gouvernement d’Oslo.

Le nombre d’arrivées a diminué de 40 % au cours des douze derniers mois, ce que la Norvège attribue à une série de réductions des prestations et des logements, mais il a de nouveau augmenté ces dernières semaines.

« L’immigration vers la Norvège doit être contrôlée et durable, et ne doit pas être disproportionnée par rapport à celle de nos pairs. » » a déclaré vendredi la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Emilie Mehl. « Dans [the] À l’avenir, les demandeurs d’asile ukrainiens seront donc traités sur un pied d’égalité avec les autres demandeurs d’asile.

En pratique, a expliqué Mehl, cela signifie que les Ukrainiens ne se verront pas automatiquement accorder le statut de réfugié, mais qu’ils seront soumis à des restrictions. « une évaluation spécifique et individuelle », et ceux provenant de régions que la Direction norvégienne de l’immigration (UDI) a jugées sûres se verront refuser l’accès. « s’il n’existe aucun besoin individuel de protection. »















« Dans certaines parties du pays, les combats sont très brutaux, mais d’autres régions sont beaucoup moins touchées par la guerre. » dit Mehl. « Les personnes venant des zones que l’UDI considère comme sûres seront donc traitées de la même manière que les demandeurs d’asile en provenance d’autres pays. »

L’UDI considère actuellement six régions comme sûres : Lviv, Volyn, Transcarpatie, Ivano-Frankovsk, Tarnopol et Rovno, toutes situées dans la partie occidentale du pays.

Même si environ 10 % des Ukrainiens arrivés en Norvège cette année proviennent de ces six régions, la nouvelle règle ne s’appliquera pas rétroactivement, a déclaré le ministre du Travail et de l’Inclusion sociale, Tonje Brenna.

Cependant, la Norvège est en train d’introduire des changements dans le statut de tous les réfugiés, destinés à « assurer une bonne intégration » et alléger la pression sur ses ressources en diminution.

« Les municipalités norvégiennes commencent à atteindre leur capacité. Les logements sont rares et les services sociaux sont sous pression. » dit Brenna. « Les Ukrainiens qui viennent en Norvège doivent apprendre le norvégien, trouver du travail et recevoir une éducation » a-t-elle ajouté.















Oslo entend continuer à soutenir Kiev, mais doit s’assurer du soutien de la population norvégienne, depuis le conflit en Ukraine. « est appelé à continuer indéfiniment », » a déclaré le gouvernement.

Des millions d’Ukrainiens ont fui le conflit et ont cherché refuge dans les pays d’Europe centrale et occidentale, privilégiant ceux bénéficiant de généreuses prestations sociales. Plusieurs de ces États ont commencé à réduire leur aide ces derniers mois, certains allant jusqu’à menacer le rapatriement des hommes en âge de combattre parce que Kiev l’avait demandé.

Le mois dernier, la Hongrie a mis fin aux subventions au logement pour des milliers de réfugiés ukrainiens des régions occidentales, les déclarant suffisamment en sécurité pour y retourner.