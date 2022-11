La Slovaquie cherche un logiciel d’IA pour contrer les “récits pro-russes” sur le conflit en Ukraine alors que les sondages révèlent que la moitié de la population fait plus confiance à Moscou qu’à Washington

Accusant la Russie de mener une “campagne de désinformation” sur Facebook, le gouvernement slovaque a déclaré qu’il investirait dans des programmes d’intelligence artificielle pour aider sa division Hybrid Threats à faire face aux récits des médias sociaux. Plus tôt, des sondages ont montré que 44% des Slovaques ne pensent pas que la Russie soit à l’origine du conflit en cours en Ukraine.

Le Centre slovaque de lutte contre les menaces hybrides – une filiale du Centre d’excellence européen basé en Finlande – est géré par le ministère de l’Intérieur, qui est chargé de l’application de la loi nationale. Le directeur de l’unité, Daniel Milo, a déclaré vendredi à Bloomberg que l’IA “nous permettent d’avoir une meilleure vue d’ensemble de ce qui se passe en ligne et si cela est géré depuis l’étranger.”

Selon Milo, les récits pro-ukrainiens et pro-russes sur les réseaux sociaux étaient à peu près égaux en février, lorsque le conflit actuel en Ukraine s’est intensifié, “mais en quelques mois, la situation a changé.”

« Les publications pro-russes sur Facebook prévalaient de plus en plus. C’est le résultat de cette campagne de désinformation, une partie de la population est endoctrinée par la propagande pro-russe. Milo a déclaré, ajoutant que les Slovaques sont enclins à croire aux théories du complot.















Une enquête menée en mai par le groupe de réflexion GLOBSEC basé à Bratislava, référencé dans l’article, a montré que 51% des Slovaques blâmaient la Russie pour le conflit en Ukraine, tandis que 28% ont déclaré que l’Occident avait provoqué la Russie et 16% ont déclaré que c’était la faute de l’Ukraine. pour violation des droits des résidents russophones. Bloomberg a également fait référence à une autre enquête qui aurait montré que davantage de Slovaques faisaient confiance à la Russie plutôt qu’aux États-Unis, l’allié de Bratislava à l’OTAN.

La Slovaquie a accueilli des milliers de réfugiés de l’Ukraine voisine et a envoyé une aide militaire à Kiev sous la forme de chars et de missiles de défense aérienne, faisant même allusion à la possibilité de livrer des avions de chasse.

Le mépris apparent de Bratislava pour les dissidents nationaux ressemble à l’attitude des Tchèques voisins. Après que plus de 70 000 manifestants ont défilé contre sa politique à Prague début septembre, le Premier ministre tchèque Petr Fiala a déclaré que “Les campagnes de propagande et de désinformation russes sont présentes sur notre territoire et certaines personnes les écoutent simplement.”

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.